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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۲۶

در صحن مجلس؛

کریمی قدوسی اسناد فتنه ۸۸ را به علی مطهری تحویل داد

کریمی قدوسی اسناد فتنه ۸۸ را به علی مطهری تحویل داد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس پس از نطق میان دستور خود در مورد حماسه ۹ دی، اسناد فتنه ۸۸ را تقدیم علی مطهری نایب رئیس مجلس برای رفع شبهاتش کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی در نطق میان دستور پیرامون فتنه ۸۸ و حماسه ۹ دی سخنرانی کرد.

در پایان این سخنرانی، کریمی قدوسی اسناد فتنه ۸۸ را به علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت تقدیم کرد و گفت: یک بار دیگر اسناد فتنه ۸۸ را تقدیم رئیس جلسه می‌کنم تا ان شاء الله با ملاحظه این اسناد، آن کسانی که شبهه‌ای در مورد فتنه براندازی دارند، شبهه هایشان رفع شود.

در ادامه علی مطهری خطاب به کریمی قدوسی گفت: البته مشکلی وجود دارد، ایشان بنده را فتنه‌گر می‌دانند.

کد مطلب 4499202

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