افتتاح قرارگاه جهادی شهید باباخانی در حاشیه‌ شهر قم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ودود حیدری مسئول قرارگاه جهادی خدمت‌رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در حاشیه افتتاح قرارگاه جهادی شهید باباخانی اظهار داشت: افتتاح این قرارگاه به‌منظور پشتیبانی و حمایت از اقدامات گروه‌های جهادی در این منطقه آسیب‌پذیر صورت گرفت.

حیدری در ادامه گفت: ازجمله اقداماتی که گروه‌های جهادی حاضر در قرارگاه شهید باباخانی با مدیریت گروه جهادی مصباح الهدی به آن خواهند پرداخت می‌توان به خدمات عمومی پزشکی، سرکشی به خانواده‌های کم برخوردار و بی‌بضاعت، سرکشی و خدمت‌رسانی به خانواده‌های دارای معلول و خدمات فرهنگی اجتماعی اشاره کرد.

وی افزود: همچنین ارائه‌ی خدمات عمرانی ازجمله آسفالت خیابان‌ها، سامان‌دهی معابر و فاضلاب، تعمیر و مقاوم‌سازی برخی از منازل ساکنین این منطقه نیز از خدمات مهم دیگر این قرارگاه به مردم حاشیه شهر قم به‌ویژه منطقه‌ی اسماعیل‌آباد است.

مسئول قرارگاه جهادی خدمت‌رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) خاطرنشان کرد: همه‌ی اقداماتی که گروه‌های جهادی در این منطقه در راستای محرومیت‌زدایی انجام خواهند داد با حضور و مشارکت مردم صورت خواهد گرفت و از ظرفیت‌های مردمی برای انجام هرچه بهتر امور استفاده می‌شود.

حیدری اظهار داشت: پیوست کلیه‌ی اقدامات عمرانی و غیر عمرانی گروه‌های جهادی که در این منطقه انجام می‌شود خدمات فرهنگی با رویکرد مکتبی و انقلابی است و گروه‌های تبلیغی طلاب و روحانی در این امر مشارکت دارند.

وی با اشاره به اینکه برای همه‌ی خانواده‌های ساکن در منطقه‌ی اسماعیل‌آباد قم جهت برآورد آسیب‌ها و شناسایی نیازمندی‌های آنان پرونده تشکیل‌شده و اطلاعات مفید و عملیاتی جهت انجام اقدامات آتی جهادگران گروه‌های جهادی به‌دست آمده است افزود: ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی برای کودکان و نوجوانان این منطقه جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی در آینده و همچنین سرکشی به خانواده‌های بی‌بضاعت و پیگیری‌های درمانی خانواده‌های دارای بیمار از دیگر اقدامات قرارگاه جهادی شهید مدافع حرم حمید باباخانی است.