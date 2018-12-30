به گزارش خبرنگار مهر، فرشته دستپاک صبح یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان کرمان بیان داشت: کرمان یکی از بهترین استان های صادراتی کشور است که در سه محصول پسته، زعفران و فرش در دنیا معروف است.
وی افزود: دو محصول پسته که متاسفانه امسال حال خوبی نداشت و فرش را در دنیا به نام کرمان میشناسند. فرش کرمان به عنوان یک مزیت برای استان به شمار میرود زیرا در دنیا محال است که از فرش صحبت شود و نام فرش کرمان مطرح نشود.
رئیس مرکز فرش ایران گفت: بحث شورای عالی فرش به عنوان مزیتهای صادرات فرش را به عنوان شناسنامه دوم کشور معرفی میکند در حالی که برخی کشورها از آن کپیبرداری کردند اما هر جای دنیا بروی فرش دستباف کرمان مطرح است.
دستپاک یادآور شد: کرمان در روزگاری نه چندان دور قطب فرش در دنیا بود و سه ثبت جهانی در این زمینه دارد اما متاسفانه مغفول مانده و ما اعلام میکنیم که نمایشگاه فرش در کنار نمایشگاه لوستر برگزار شود که جالب نیست استان کرمان تنها استانی در کشور است که ثبت فرش دارد.
وی گفت: امسال سال حمایت از کالای ایرانی نام گرفته اما مگر اصیلتر از فرش کرمان کالایی داریم؟
رئیس مرکز فرش ایران بیان داشت: فرش دستباف تنها کالایی است که هر چقدر از عمرش بگذرد ارزش بالاتری پیدا میکند اما متأسفانه اتفاقی که برای فرش کرمان افتاده بافت فرشهای جفت است که اصالت فرش کرمان را تحتالشعاع قرار داده است.
دستپاک با بیان این که فرش کرمان را جدی بگیرید، تصریح کرد: حدود ۳۰ درصد از صادرات ما به آمریکا فرش دستباف بوده که اولین کار رئیس جمهور آمریکا تحریم واردات آن به کشورش بود.
وی افزود: ما بزرگترین صنف در کشور هستیم که جمعیتی ۲.۵ میلیونی داریم در حال که یکی از بحرانهای کشور مسئله اشتغال است ما با کمترین سرمایه بیشترین شغل را در میان روستاییان ایجاد کردیم.
دستپاک گفت: اگر بتوانیم اشتغال روستاییان را حفظ کنیم چرخه افراد بیکار را کاهش میدهند.
رئیس مرکز فرش ایران اظهارداشت: بیش از ۹۵ درصد از چیزی که در فرش دستباف به کار میرود در خود کشور وجود دارد و تنها ۵ درصد آن از خارج کشور تامین میشود.
وی افزود: ما کالایی نداریم که خودش حامل پیام فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... باشد که به عنوان مزیت در سالهای گذشته و افتخار در آینده است.
