  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۹ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۳۵

اسکان موقت دانشجویان مجازی دانشگاه شهیدبهشتی در ایام امتحانات

اسکان موقت دانشجویان مجازی دانشگاه شهیدبهشتی در ایام امتحانات

دانشجویان دوره مجازی دانشگاه شهید بهشتی در ایام امتحانات می توانند با ثبت نام از امکانات خوابگاهی به صورت موقت استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان دوره الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی که متقاضی اسکان موقت در ایام امتحانات هستند، جهت ارائه اسکان خوابگاه در ایام امتحانات، در خواست اسکان خود را ارائه کنند.

درخواست ارائه شده دانشجویان متقاضی توسط امور خوابگاه ها بررسی شده و در صورت وجود ظرفیت و امکان اسکان موقت دانشجو از طریق سیستم جامع گلستان به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

دانشجویان در زمان مراجعه در ساعات اداری برای دریافت مجوز سکونت موقت، کارت دانشجویی و در ساعات غیراداری، کارت شناسایی معتبر و شماره درخواست تایید شده را ارائه کنند.

کلاس های درسی دانشگاه شهید بهشتی براساس تقویم آموزشی، ۱۲ دی ماه ۹۷ به پایان رسیده و امتحانات ۱۵ الی ۲۶ دی ماه ۹۷ برگزار می شود.

کد مطلب 4499206
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها