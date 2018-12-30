اسکان موقت دانشجویان مجازی دانشگاه شهیدبهشتی در ایام امتحانات

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان دوره الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی که متقاضی اسکان موقت در ایام امتحانات هستند، جهت ارائه اسکان خوابگاه در ایام امتحانات، در خواست اسکان خود را ارائه کنند.

درخواست ارائه شده دانشجویان متقاضی توسط امور خوابگاه ها بررسی شده و در صورت وجود ظرفیت و امکان اسکان موقت دانشجو از طریق سیستم جامع گلستان به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

دانشجویان در زمان مراجعه در ساعات اداری برای دریافت مجوز سکونت موقت، کارت دانشجویی و در ساعات غیراداری، کارت شناسایی معتبر و شماره درخواست تایید شده را ارائه کنند.

کلاس های درسی دانشگاه شهید بهشتی براساس تقویم آموزشی، ۱۲ دی ماه ۹۷ به پایان رسیده و امتحانات ۱۵ الی ۲۶ دی ماه ۹۷ برگزار می شود.