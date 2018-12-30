برقراری ۳۸۰ تماس بامرکز ۱۲۵ همدان و انجام ۸ عملیات طی یک روز

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت در ۳ عملیات اطفای حریق و ۵ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۸۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۸ مورد منجر به عملیات شده، ۲۰ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۸۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۷۹ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۳ مورد آتش سوزی شامل حریق مخروبه در خیابان اکباتان، حریق خودرو در خیابان بوعلی و حریق در ختان در سی متری بنی هاشم بوده است.

بیاناتی گفت: همچنین ۵ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور پل عابر پیاده در بلوار بعثت، ۲ مورد نجات افراد محبوس شده در منزل در جاده فقیره، نجات حیوانات در فقیره و رها سازی اندام بدن از داخل فلزات زینتی و زیورآلات در محل ایستگاه ۱۲ توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان اضافه کرد: تعداد ۵ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.