جبار کوچکینژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره آخرین نتایج بررسی کمیته پیگیری حادثه دانشگاه آزاد اظهار داشت: ما در ابتدا از محل حادثه بازدید به عمل آوردیم و گزارشهایی از این حادثه دریافت کردیم.
وی با تأکید بر اینکه طبق بررسیهای صورت گرفته، تخلف دانشگاه آزاد در این حادثه محرز است، ادامه داد: طبق اظهارات رئیس دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، آنان مکاتبات زیادی با شرکت پیمانکار اتوبوسرانی داشتهاند، اما این شرکت پاسخگویی لازم را نداشته و اغلب اتوبوسهایش فاقد معاینه فنی و فرسوده بوده است.
عضو کمیته پیگیری حادثه دانشگاه واحد علوم و تحقیقات افزود: با این حال طبق گفته رئیس دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، چندینبار حقوق این شرکت به علت تخلفاتی که داشته، کسر شده است.
کوچکینژاد گفت: البته طبق قانون، اگر 2 الی 3 بار به شرکت پیمانکاری اتوبوسرانی تذکر داده شده، باید پس از آن، با آنان قطع همکاری میشد اما هنوز مشخص نیست که چرا دانشگاه آزاد همچنان با این شرکت پیمانکاری اتوبوسرانی همکاری کرده و باید علت آن مورد بررسی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: قرار است روز سهشنبه هفته جاری طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیاید تا در حضور وی، گزارش این حادثه قرائت شود تا پاسخهای وی را دریافت کنیم و در نهایت گزارش خود را جهت قرائت به صحن علنی ارائه دهیم.
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