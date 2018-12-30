تجمع بزرگ ورامینی ها در سال روز حماسه ۹ دی

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه و هم زمان با سال روز حماسه ۹ دی ۸۸ جمع کثیری از زنان و مردان ورامینی با گرامیداشت این حماسه در مصلی بزرگ صاحب الزمان(عج) این شهر تجمع کرده و یاد آن حماسه را گرامی داشتند.

ورامینی ها در این تجمع اعلام کردند، که هرگز دست از آرمان های امام(ره) ، شهدا و منویات مقام معظم رهبری بر نمی دارند و شعارهایی مانند « زنده و جاوید بماند قیام، بر ۹ دی ماه درود و سلام» سر دادند.

در این تجمع که تعداد زیادی از مردم به یاد ۱۵ خرداد ۴۲ و ۹ دی ۸۸ کفن بر تن داشتند، شعارهای « ما همه عمار توییم خامنه ای مطیع فرمان توییم خامنه ای» و « خامنه ای کوثر است دشمن او ابتر است» به یاد روز حماسه ۹ دی سر داده شد.

سردار حسن حسن زاده، فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران در جمع مردم ورامین به سخنرانی پرداخت.

تجمع کنندگان در انتها از مصلی صاحب الزمان(عج) تا گلزار شهدای سید فتح الله به راهپیمایی پرداختند.