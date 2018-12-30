حضور موثر زنان در مدیریت مصرف انرژی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان در مراسم امضای تفاهمنامه بین وزارت نیرو و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به اینکه حضور موثر بانوان در بخش های مختلف حوزه مصرف انرژی می تواند روند مصرف را مدیریت کرده و موجب کاهش آن شود، گفت: بیشترین تاثیر کاهش مصرف انرژی در نتیجه حضور فعال بانوان را می توان در بخش کشاورزی مشاهده کرد. چرا که این بخش بیشترین میزان مصرف آب در کشور را به خود اختصاص داده است و این تفاهمنامه نیز مسیر را برای اجرایی شدن این سیاست هموار می کند.

وی مهمترین چالش در تمامی حوزه های انرژی را مقوله اخلاق عنوان کرد و ادامه داد: هرچه از محور اخلاق (شیوه مصرف انرژی) دور شویم، قطعاً مشکلات و چالش های بیشتری را تجربه می کنیم.

به گفته وزیر نیرو: در صورتی که انتخاب های ما در بخش های مختلف اقتصاد مطابق محور شایسته سالاری باشد و مدیران ارشد خود را بر این اساس انتخاب کنیم، طبیعتاً می توانیم از ظرفیت زنان فعال و شایسته در بخش های مختلف اقتصاد استفاده کنیم.

وی افزود: حضور بانوان در بخش های مختلف اقتصاد انرژی، ضروری و غیرقابل چشم پوشی است. البته برای این انتخاب باید سازوکارهای قانونی وجود داشته باشد تا بتوان انتخاب اصلح و شایسته ای را انجام داد که به گفته اردکانیان، انتخاب شایسته زنان در پست های مختلف بزرگترین خدمت به بانوان شایسته و ارزش نهادن به فعالیت آنها و همچنین خدمت رسانی به حوزه منابع انسانی است.

به گزارش مهر، در این مراسم تفاهمنامه ای با امضای رضا اردکانیان و معصومه ابتکار بین وزارت نیرو و معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در راستای تحقق سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف در حوزه آب، برق، انرژی، توانمندسازی و مشارکت زنان و خانواده در عرصه مدیریت مصرف منعقد شد.