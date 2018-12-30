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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۴۲

تحقیقات بوگوتا درباره سوءقصد به جان رئیس جمهوری کلمبیا

تحقیقات بوگوتا درباره سوءقصد به جان رئیس جمهوری کلمبیا

وزیر خارجه کلمبیا از آغاز تحقیقات درباره سوءقصد احتمالی به جان رئیس جمهوری این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «کارلوس هولمز» وزیر خارجه کلمبیا با بیان این مطلب و اشاره به بازداشت سه شهروند ونزوئلایی در این کشور گفت: مقامات کلمبیا در حال تحقیق بر روی موضوع سوء قصد احتمالی به جان «ایوان دوکوئه» رئیس جمهوری، هستند.

گفته می شود به همراه این شهروند ونزوئلایی، تسلیحات سنگین کشف و ضبط شده است.

هولمز توضیحات بیشتری در این رابطه ارائه نکرد.

کلمبیا و ونزوئلا در سال های اخیر رابطه چندان گرمی با یکدیگر نداشته اند و چند ماه قبل کاراکاس مقامات بوگوتا را متهم به تلاش برای ترور «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا کرده بود.

کد مطلب 4499216
عبدالحمید بیاتی

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