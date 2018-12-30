تحقیقات بوگوتا درباره سوءقصد به جان رئیس جمهوری کلمبیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «کارلوس هولمز» وزیر خارجه کلمبیا با بیان این مطلب و اشاره به بازداشت سه شهروند ونزوئلایی در این کشور گفت: مقامات کلمبیا در حال تحقیق بر روی موضوع سوء قصد احتمالی به جان «ایوان دوکوئه» رئیس جمهوری، هستند.

گفته می شود به همراه این شهروند ونزوئلایی، تسلیحات سنگین کشف و ضبط شده است.

هولمز توضیحات بیشتری در این رابطه ارائه نکرد.

کلمبیا و ونزوئلا در سال های اخیر رابطه چندان گرمی با یکدیگر نداشته اند و چند ماه قبل کاراکاس مقامات بوگوتا را متهم به تلاش برای ترور «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا کرده بود.