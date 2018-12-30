وزیر آموزش و پرورش عراق استعفا داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «شیماء الحیالی» وزیر آموزش و پرورش عراق بعد از انتشار اخباری در خصوص همکاری برادرش با گروه تروریستی داعش استعفای خود را تحویل عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور داد.

چندی پیش اخباری در خصوص اینکه برادر شیماء الحیالی در زمان حضور عناصر داعش در استان نینوا با آنها همکاری کرده منتشر شد.

شیماء الحیالی با انتشار پست توئیتری تاکید کرد: من یک شخصیت مستقل و به دور از فعالیتهای حزبی هستم. تروریستها در زمان حضور در مناطق تحت کنترل خود ساکنان آن مناطق را مجبور به همکاری با خود می کردند. داعش برادر من را نیز مجبور کرد که در اداره خود با آنها همکاری کند اما برادر من به هیچ عنوان سلاح در دست نگرفته و تروریستها را برای کشتار عراقی ها یاری نکرده است.

وی در ادامه افزود: برادر من نیز مانند دهها هزار تن دیگر مجبور به زندگی زیر سلطه تروریستها بود و این مسأله از لحاظ قوانین بین المللی نیز شناخته شده است.

الحیالی تاکید کرد: من استعفای خود را تقدیم نخست وزیر کردم تا به محض مطمئن شدن نسبت به هرگونه همکاری یا رابطه با تروریستها آن را اجرایی کند.