بصیرت شناخت و تعهد به قانون است/ریشه مشکلات امروز در بی قانونی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدعلیرضا عبادی صبح یکشنبه در دیدار با اعضای ستاد گرامیداشت ۹ دی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ۴۰ سال را با فراز و فرود، تجربه و آزمون و خطا گذرانده است.

وی با بیان اینکه آنچه اتفاق می افتد محصول علت و معلول است و نتیجه عمل خودمان به خودمان بازمی گردد، بیان کرد: ۴۰ سال تجربه کرده ایم و بصیرت یعنی این ظواهر چشم پر کن، شعارهای دروغ و سلیقه های خارج از قانون را کنار بگذاریم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اضافه کرد: دین خدا دین حق گرایی است بنابراین باید به سمت واقعیت گرایی و حق گرایی برویم تا کی می خواهیم به راه اشتباه برویم؟

عبادی با بیان اینکه در این جهان همه چیز قانون دارد، بیان داشت: هرجا حزب، سلیقه و احساسات جای قانون را گرفت چهل سال که هیچی بعد از ۴۰۰ سال نیز مشکلی درست نخواهد شد.

وی با اشاره فلسفه مبارزه با استبداد، عنوان داشت: هر چیزی خارج از قانون به معنی استبداد است و همین مشکلات که امروز مشاهده می کنید بخاطر خارج شدن از قانون است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: رسانه ها بارها این مشکلات را مطرح می کنند، هیچ کس پاسخگو نیست و این یعنی خلاف قانون عمل می کنیم.

عبادی با طرح این سوال که چه استبدادی بدتر از این که از ابتدای انقلاب عده ای هستند دقیقا می گویند یا ما یا فتنه می کنیم؟، افزود: از ابتدای انقلاب نیز این تفکر از پشت مرزها حمایت می شود چراکه دشمن جرات و امکانات این را ندارند که در داخل کشور مشکل ایجاد کند و از نیروهای داخلی استفاده می کنند.

وی با تأکید بر اینکه مهم اجرای قانون است که اجرا نمی شود، افزود: حال آنکه قانون گذار قانون پیشرفته و ناب اساسی کشور را ریخته است اما هر کس به سلیقه خود رفتار می کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این همه فرصت های طلایی کشور که سوخته و ظلم ها و بی عدالتی هایی که می شود به خاطر همین خارج از قانون عمل کردن است، عنوان داشت: بصیرت یعنی این اصل را در نظر بگیریم و عملا نیز به آن توجه داشته باشیم که هر کس به اندازه قانون از حق برخوردار و به اندازه قانون به جامعه خدمت کند.

عمل به قانون تضمین اجرای اسلام و انقلاب است

عبادی اضافه کرد: هر وقت قانون و رهنمودهای رهبر انقلاب را کنار گذاشتیم همه ضرر کردیم هر جا به اصول انقلاب و اسلام برگشیم موفق بوده ایم.

وی با تأکید بر اینکه بصیرت یعنی در هر جایی شناخت قانون و تعهد به قانون، بیان کرد: این تضمین اجرای اسلام، انقلاب و اخوت است و اگر این چنین باشد همه چیز درست می شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه این نظام بر کسی تحمیل نشده بلکه خواسته مردم بوده و بیش از ۹۸ درصد مردم به صورت آزاد آن را انتخاب کرده اند، افزود: این دستاوردی است که دشمنان خود گفتند انقلاب اسلامی می توانست مشکلات فرهنگی و اجتماعی اروپا را نیز رفع کند اما به شر فرزندانشان گیر کرده است.

عبادی با بیان اینکه نقش انقلاب برای جهان است، بیان کرد:فرصت های زیادی را نه تنها از خودمان بلکه از جهان هدر داده ایم و این گناه بزرگی است.

وی با تأکید بر اینکه باید به سمت حق، عدل، اسلام و قانون اساسی برگردیم، عنوان داشت: در این صورت دشمن جرأت نمی کند برای ما خط و نشان بکشد و هر روز با مشکلی روبه رو باشیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: صاحب این انقلاب خداست اگر ما نباشیم این انقلاب راه خود را ادامه خواهد داد و فقط خودمان را از انقلاب محروم کرده ایم.

عبادی اظهار امیدواری کرد: فاصله روز بصیرت ۹ دی تا ۲۲ بهمن باید بتواند برای مردم اسلام خواه و اسلام جو شرایطی را فراهم کند دشمن را مایوس و خائنان داخلی را نابود کند.