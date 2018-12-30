به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی، تحریم‌ها را توطئه دشمن برای ملت ایران دانست و آن را فرصتی مطلوب برای توانمند سازی بیشتر کشور خواند.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

«نگاه واقع بینانه و برخوردار از درک صحیح و دقیق رخدادها و پدیده‌های تاریخی نشان می‌دهد دوران پرشکوه سیاسی چهل ساله نظام جمهوری اسلامی که بیانگر تهدیدها و فرصت‌های فراروی ملت ایران است بایستی همانند آینه‌ای صاف و شفاف در معرض دید دلسوزان کشور و آحاد مردم قرار گیرد.

مروری گذرا بر تاریخ پر افتخار انقلاب اسلامی نشان دهنده این واقعیت است که فتنه‌گران داخلی و خارجی ارزش‌ها و دستاوردهای گران‌ سنگ انقلاب اسلامی را مورد هجمه قرار داده است اما راهبردهای نافذ جمهوری اسلامی ایران با هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و حضور با شکوه امت همیشه در صحنه ایران اسلامی توانسته است این امانت الهی را از گزند تنگناهای تاریخی به سمت آینده‌ای روشن رهنمون سازد.

وزارت دفاع اصل مترقی ولایت فقیه را عمود خیمه و رکن رکین نظام اسلامی و تضمین کننده جمهوریت و اسلامیت نظام دانسته و خاطرنشان می‌کند، تبیین آنچه در عرصه فتنه آمریکایی-صهیونیستی ۸۸ و اذنابشان و سیاهه دیگر جنایت‌ها و خسارت‌های جبهه دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی و ملت سرافرازایران اسلامی رقم خورده و امروز نیز در چارچوب تحریم‌های ظالمانه و جنگ همه جانبه اقتصادی ادامه یافته است، عنصر مصونیت سازی است که باید با بصیرت و هشیاری و همت نقشه‌های پیچیده و فریبنده آنها در تضعیف پیوند امت با امام همچنان ابتر بماند.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با پاسداشت حماسه آفرینی‌های ملت بصیر و مقاوم ایران اسلامی در خنثی نمودن توطئه‌ها و فتنه انگیزی‌های نظام سلطه و صهیونیسم با دعوت از آحاد ملت رشید ایران اسلامی برای حضور پرشکوه در تمامی صحنه‌های دشمن شکن و تجلی بخش اراده ملی پیام حماسه ۹ دی را اطاعت از رهبری و ولایت فقیه آگاهی و هوشیاری برابر دشمن به ویژه در شرایط حساس و خطیر امروز دانسته و تاکید می‌کند، تاریخ چهل ساله انقلاب نشان می‌دهد ملت بزرگ ایران اسلامی از ظرفیت‌های لازم برای عبور از چالش‌های سخت و فتنه‌های بزرگ مانند آنچه امروز در صحنه عمومی کشور در قالب جنگ اقتصادی و تلاش برای فشار بر معیشت و زندگی مردم عزیز و به تنگ آوردن طاقت و مقاومت آنان که در زمره آمال و آرزوهای دشمنان خارجی و جریان‌های نفوذی و وابسته داخلی دنبال می‌شود؛ برخوردار بوده و به فضل الهی این جنگ اقتصادی را به فرصتی تاریخ‌ساز در صحنه پیش روندگی انقلاب، استحکام قدرت ملی و تولید توانمندی‌های درونی و بومی ممتاز و نوین در نیل به قله‌های افتخار و تضمین آینده‌ای روشن برای نسل‌های امروز و فردای میهن اسلامی تبدیل خواهند کرد.»