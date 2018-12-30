آمار صادرات استان کرمان نامشخص است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینی نژاد صبح یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان کرمان بیان داشت: سه ظرفیت در استان کرمان به وجود آمده که می‌تواند جزو زیر ساخت‌های صادراتی کشور محسوب شود.

وی افزود: بیش از ۷۰ تا ۸۰ مورد از ثبت سفارشات با بازه زمانی کوتاه مدت انجام گرفته و بر همین اساس ثبت سفارش استان کرمان امسال ۲.۲ درصد بوده که تابع ضعف در محصول پسته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: از ۴۴ میلیارد دلار صادرات کل کشور ۱۰ میلیارد تومان آن مربوط به صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی بوده است که پیشنهاد می‌کنیم تا در شورای گفتگو و شورای تامین، تفویض اختیار به کرمان داده شود تا به عنوان پایلوت از ظرفیت صادرات و واردات استفاده کنیم.

وی در خصوص آمار صادرات استان تصریح کرد: چالش بزرگی که استان کرمان با آن مواجه است اگر صادرات از کرمان انجام شود آمار ثبت و مشخص می‌شود اما معمولا کالا از اینجا به سایر استان‌ها صادر و به پیمانکار واگذار می‌شود که در این صورت آمار کاملی نخواهیم داشت.

حسینی نژاد ادامه داد: در راستای شفاف‌سازی آمار کالاها در سامانه بهینه ثبت می‌شود که امسال در کل کشور ۱۰۰۰ واحد و در استان ۱۰۰ واحد در سامانه بهینه ثبت شده تا آمار کلی از تولید و صادرات را داشته باشیم.