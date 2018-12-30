سفر هیات ایرانی به سوریه در ماه آینده میلادی/بخش خصوصی مشارکت کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در جلسه دیدار فعالان اقتصادی با وزیر تجارت و اقتصاد سوریه در اتاق بازرگانی ایران گفت: امروز با اجرایی کردن متن توافقنامه راهبردی اقتصادی بین ایران و سوریه، زمینه برای گسترش پایدار روابط اقتصادی و تجاری فراهم شده و حضور رئیس کمیسیون مشترک ایران و سوریه بیانگر روند رو به توسعه تعاملات است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: این نشست زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی در سوریه بیش از گذشته فراهم می کند و این در حالی است که پس از برگشت صلح و آرامش به سوریه، حضور فعالان اقتصادی به منظور توسعه و پایدارسازی صلح ضروری است.

وی تصریح کرد: قرار است ماه آینده میلادی سفری به سوریه انجام شود و از تمام فعالان اقتصادی کشورمان درخواست می شود تا برای حضور در این سفر و انجام مذاکرات با طرف‌های سوری اعلام آمادگی کنند.

وی گفت: امیدواریم با حل مشکلات بانکی و حمل و نقل بتوانیم زمینه توسعه فعالیت های دوجانبه را فراهم کنیم.

اسلامی خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت، حضور شرکت های ایرانی در فرایند بازسازی سوریه است که سعی داریم با سرمایه گذاری های مشترک، اقدامات متفاوتی نسبت به گذشته انجام دهیم و مصمم هستیم تا بخش خصوصی اهداف اقتصادی دولت را در این زمینه عملیاتی کند.

اتاق مشترک ایران و سوریه تشکیل می شود

همچنین در این نشست، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه بخش خصوصی ایران آمادگی همکاری‌های اقتصادی و تامین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی و کشاورزی این کشور را در تمامی زمینه‌ها دارد، گفت: نهاد بازسازی سوریه در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شده است و به دنبال آن هستیم که مقدمات و اقدامات عملی را برای ایجاد اتاق مشترک ایران و سوریه در ایران ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه با تشکیل اتاق مشترک، همکاریهای عملی دو کشور جنبه عملی بیشتری پیدا کند، افزود: فعالان اقتصادی ایران نیز بتوانند سرمایه‌گذاری و همکاری‌های مشترکی در کشور سوریه برای ایجاد زیرساخت‌ها داشته باشند.

شافعی با بیان اینکه ایران آمادگی فنی و مهندسی را به سوریه دارد گفت: می توان در زمینه‌های مختلفی از جمله پتروشیمی، معدن، محصولات غذایی و کشاورزی، حمل و نقل گردشگری و سلامت همکاری داشت که الزام آن اجرایی شدن تجارت آزاد است و باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران، گفت: موضوع تجارت آزاد میان دو کشور چندین سال است که مورد توافق قرار گرفته اما به دلیل شرایط جنگی سوریه امکان استفاده آن در گذشته وجود نداشت اما در شرایط فعلی افزایش سطح همکاریهای دو کشور قابل تحقق است؛ بر این اساس مشکل فعلی میان همکاریهای دو کشور حمل و نقل و انتقال پول است و البته اتاق بازرگانی ایران آمادگی دارد از تمام امکانات خود برای سرمایه‌گذاری و مبادلات کالا از کشور سوریه استفاده کند.