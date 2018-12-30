۷۹ درصد مردم دشتی کارت ملی هوشمند دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح یکشنبه در بازدید از اداره ثبت احوال شهرستان دشتی اظهار داشت: انتظار داریم اداره ثبت احوال با اطلاع رسانی به موقع و گسترده مردم را نسبت به دریافت کارت ملی هوشمند تشویق کنند.

وی بر ضرورت به روز کردن آمارها تاکید کرد و افزود: یکی از مسائل و مهم در کشور وقایع حیاتی است که می طلبد توجه جدی به آن صورت گیرد.

نادری از خدمات این اداره تقدیر کرد و ادامه داد: برخورد درست با مردم و احترام گذاشتن به آنها نتیجه عملکرد دستگاه‌ها است و اگر کارشناس آن دستگاه برخورد درستی با ارباب رجوع انجام دهد قطعا آنها نیز از دستگاه اجرایی ابراز رضایت مندی می کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به قدمت اداره ثبت احوال شهرستان ضرورت دارد توجه جدی به به تجهیزات این اداره صورت گیرد.

فرماندار دشتی گفت: ۵۶ هزار واجد الشرایط کارت ملی هوشمند در سطح شهرستان وجود دارد که تاکنون ۷۹ درصد آنها کارت های خود را دریافت کردند.

نادری از کاهش وفات در سطح شهرستان به نسبت سال گذشته خبر داد و خاطر نشان کرد: در ۹ ماه سال جاری ۲۹۲ فوتی رخ داده که به نسبت سال گذشته که ۳۲۳ فوتی بوده ۹.۶ درصد کاهش صورت گرفته است.