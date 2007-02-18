مردم لبنان خواستار قطع تماس سازمان ملل با دولت سنیوره شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حدود 300 نفر از مردم در نامه خود برای دبیرکل سازمان ملل متحد که تحویل مسئولین مقر این سازمان در منطقه مرزی "ناقوره" در جنوب لبنان شد، اعلام کردند: دولت "فواد سنیوره" مشروعیت ندارد زیرا مفاد قانون اساسی لبنان درخصوص حفظ توازن در میان طوایف واقشار جامعه را زیر پا گذاشته است.

شهروندان لبنانی در نامه خود خطاب به "بان کی مون" افزودند: از شما می خواهیم تا هر نوع تماس خود با دولت غیر قانونی لبنان را در راستای حفاظت از وحدت ملی و سلامت سرزمینی ما قطع کنید.

تجمع کنندگان همچنین پلاکاردهایی علیه دولت کنونی لبنان با خود حمل می کردند که در آن نوشته شده بود "دولت فواد سنیوره از نظر قانونی و مردمی برکنار شده است" و "حمایت شما از دولت سنیوره نقض قانون اساسی است".

آنها همچنین در پلاکاردهای خود خواهان انتخابات زودهنگام در لبنان شدند. این تجمع به دعوت حزب الله لبنان برگزار شد.

رئیس جمهوری لبنان و حزب الله، جنبش امل و جریان ملی آزاد لبنان بعد از استعفای وزیران شیعه، دولت سنیوره را به خاطر عدم حضور یک طیف اصلی ملت لبنان در آن، نقض اصل همزیستی مشترک مندرج در مقدمه قانون اساسی و یکجانبه گرایی، نامشروع و مصوبات آن را غیر قانونی می دانند، اما سنیوره بدون توجه به خواست مخالفان خود و لحود بر مشروع بودن دولت تاکید و اقدام به برگزاری جلسات هیئت وزیران می کند.

گروههای مخالف سنیوره خواستار پایان یافتن یکجانبه گرایی دولت، تشکیل دولت وحدت ملی و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی با هدف مشارکت همه اقشار ملت لبنان در تصمیم گیری ها هستند.