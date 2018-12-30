مردم در ۹ دی برای دفاع از انقلاب و نظام به میدان آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت درباره حماسه ۹ دی گفت: بنده هم ۹ دی را گرامی می دارم. ۹ دی روزی بود که مردم ما قطع نظر از خطاهای دو طرف انتخابات ۸۸ برای حفظ انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به میدان آمدند و از انقلاب خودشان دفاع کردند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بر این اساس ما باید این روز را مظهر اتحاد مردم قرار دهیم نه مظهر تفرقه و این مسئله در شرایط ویژه ای که کشور دارد، از اهمیت بیشتر برخوردار است.