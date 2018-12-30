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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۰۸

یک مقام مسئول در دانشگاه خبرداد:

جذب متخصص مسلط به زبان اشاره در واحد فرشتگان دانشگاه آزاد

جذب متخصص مسلط به زبان اشاره در واحد فرشتگان دانشگاه آزاد

مسئول راه اندازی واحد بین الملل فرشتگان دانشگاه آزاد اسلامی از جذب نیروی انسانی متخصص با تسلط به زبان اشاره در این واحد دانشگاهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، علی مقداری گفت: برای نخستین بار واحد بین الملل فرشتگان دانشگاه آزاد اسلامی با محوریت ارائه برنامه ها و رشته های تحصیلی برای «جامعه ناشنوا و کم شنوای کشور و منطقه» در استان تهران راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: به همین منظور از نیروی انسانی متخصص در رشته های گوناگون با مدرک کارشناسی ارشد و دکتری برای تدریس و پژوهش که دارای مهارت و تسلط عالی به زبان اشاره فارسی یا زبان اشاره انگلیسی هستند، دعوت به همکاری می شود.

مسئول راه اندازی واحد بین الملل فرشتگان دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه علاقه مندان می توانند رزومه خود را تا ۱۰ بهمن ماه به آدرس ایمیل iau.fib۲۰۱۹@gmail.com ارسال کنند، اظهار داشت: پس از بررسی رزومه های ارسالی با افراد واجد الشرایط برای مصاحبه، اشتغال پاره وقت یا تمام وقت دعوت به همکاری می شود.

کد مطلب 4499234

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