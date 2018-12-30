به گزارش خبرنگار مهر، مردم بصیر و مومن کرمانشاه در پاسداشت حماسه تاریخی ۹ دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت با برپایی راهپیمایی باشکوه بار دیگر بر تبعیت از ولایت فقیه و صیانت از آرمان های پر افتخار نظام جمهوری اسلامی و شهدای عزیز تاکید کردند.
هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم با سر دادن شعارهای انقلابی، حماسی و ضد امریکایی صهیونیستی بر تداوم راه پرافتخار انقلاب اسلامی و تبعیت کامل از منویات مقام معظم رهبری تاکید کردند.
امروز از تمام اقشار از بازاریان و کسبه تا کارمند و عشایران غیور تا دانشجویان بصیر و خانوادههای شهدا و ایثارگر همه و همه برای تجدید بیعت با آرمانهای والای امام راحل و انقلاب و ابراز ارادت و لبیک به رهبر معظم انقلاب خود را به تجمع باشکوه گرامیداشت یومالله ۹ دی رساندند.
یکی از بازاریان کرمانشاه که امروز کسب و کارش را برای حضور در این مراسم تعطیل کرده بود در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: ما امروز آمدهایم تا ثابت کنیم بعد از ۴۰ سال هنوز پای آرمانهای انقلاب و رهبر فرزانه آن هستیم و حضور میلیونی مردم کشور امروز یک مشت محکم دیگر بر یاوهگوییهای دشمنان داخلی و خارجی است.
«عشایر همیشه باید در صحنه باشند؛ دفاع فقط مرزداری نیست همین حضور ما در تجمعات خودش دفاع است» اینها را یکی از سران عشایر میگفت که با همان لباس زیبای کردی آماده رزم به میدان آمده بود؛ میگفت ما جانفدای رهبریم و هر وقت امر کنند ما آماده جانفشانی هستیم.
یکی دیگر از شهروندان به خبرنگار مهر گفت: به کوری چشم دشمنان انقلاب به چهل سالگی رسید و این حضور مردم بعد از ۴۰ سال برای بسیاری از عمال داخلی معاندان نظام ناخوشایند است ولی به همه آنها اعلام میکنیم که ملت بیدار است.
با بیشتر مردم که صحبت میکردیم امروز همه میگفتند همانطور که از سال ۵۷ تا امروز با تمام فراز و نشیبها پای انقلاب ماندهاند از این به بعد هم در برابر تمام توطئهها ایستادهاند و مصممتر از همیشه از انقلاب دفاع خواهند کرد.
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