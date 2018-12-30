  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۵۱

آغاز دور جدید همکاری «سوکولوف» با فدراسیون شطرنج از هفته آینده

آغاز دور جدید همکاری «سوکولوف» با فدراسیون شطرنج از هفته آینده

«ایوان سوکولوف» مربی ارشد فیده بامداد سه شنبه وارد ایران می‎شود تا دور جدید همکاری خود با فدراسیون شطرنج کشورمان را آغاز کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون شطرنج از سال گذشته طبق توافق با «ایوان سوکولوف»، با این مربی هلندی در مقاطع مختلف برای آماده سازی ملی پوشان کشورمان و همراهی آنها در رویدادهای مختلف همکاری دارد. 

وی که آخرین بار ملی پوشان شطرنج ایران را برای شرکت در المپیاد جهانی گرجستان آماده کرد، بامداد سه شنبه به ایران سفر می کند تا دور جدید همکاری با فدراسیون ایران و اعضای تیم ملی را آغاز کند. 

دور جدید تمرینات تیم ملی شطرنج زیر نظر سوکولوف از شنبه هفته آینده آغاز می شود و به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت. 

احسان قائم مقامی، پرهام مقصودلو، علیرضا فیروزجا، محمدامین طباطبایی، پویا ایدنی، مسعود مصدق پور، سارا خادم الشریعه، میترا حجازی پور و مبینا علی نسب شطرنجبازانی هستند که در این مرحله از تمرینات زیر نظر این مربی هلندی تمرین خواهند داشت. 

کد مطلب 4499238
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها