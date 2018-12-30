آغاز دور جدید همکاری «سوکولوف» با فدراسیون شطرنج از هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون شطرنج از سال گذشته طبق توافق با «ایوان سوکولوف»، با این مربی هلندی در مقاطع مختلف برای آماده سازی ملی پوشان کشورمان و همراهی آنها در رویدادهای مختلف همکاری دارد.

وی که آخرین بار ملی پوشان شطرنج ایران را برای شرکت در المپیاد جهانی گرجستان آماده کرد، بامداد سه شنبه به ایران سفر می کند تا دور جدید همکاری با فدراسیون ایران و اعضای تیم ملی را آغاز کند.

دور جدید تمرینات تیم ملی شطرنج زیر نظر سوکولوف از شنبه هفته آینده آغاز می شود و به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت.

احسان قائم مقامی، پرهام مقصودلو، علیرضا فیروزجا، محمدامین طباطبایی، پویا ایدنی، مسعود مصدق پور، سارا خادم الشریعه، میترا حجازی پور و مبینا علی نسب شطرنجبازانی هستند که در این مرحله از تمرینات زیر نظر این مربی هلندی تمرین خواهند داشت.