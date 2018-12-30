به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی کمالی صبح یکشنبه در مراسم گرامیداشت ۹ دی در خارگ اظهار داشت: شروع قضایای سال ۸۸ عادی نیست. ۲۲ خرداد ۸۸ روز انتخابات است و ساعت هشت شب هنوز انتخابات تمام نشده است، میرحسین موسوی مصاحبه می‌کند و می‌گوید من پیروز انتخابات هستم. این عادی نیست. خاتمی پیام تبریک می‌فرستد و این‌ها طراحی‌شده است.

وی به صدور بیانیه سران فتنه برای برگزاری جشن پیروزی انتخابات قبل از شمارش آرا اشاره کرد و ادامه داد: اینها مقدماتی بود تا فردای آن روز موضوع تقلب را مطرح کنند و اینها مقدمه‌ای برای اقدامات بعدی بود.

امام جمعه خارگ با اشاره به اینکه نعمت ولایت فقیه در این قضایا به خوبی لمس شد، اضافه کرد: نصیحت‌های رهبری به آنها راه به جایی نبرد و کار خود را ادامه دادند و اصرار کردند که انتخابات باید باطل شود و انتخابات دیگری برگزار شود و مقام معظم رهبری با درایت خود اجازه ندادند که سنت سیئه‌ای در این نظام ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه فتنه‌گران هیچ دلیلی برای وقوع تقلب نداشتند، بیان کرد: در جریان فتنه برخی افراد به شک می‌افتند که چه چیزی درست و چه چیزی خراب است و اینجاست که نعمت ولایت مشخص می‌شود.

کمالی با اشاره به اینکه این نظام وابسته به جایی نیست و هرچه دارد از ملت ایران دارد، تصریح کرد: دشمن همواره به دنبال این است که ضربه‌ای به نظام جمهوری اسلامی وارد کند.

وی بر لزوم بصیرت‌افزایی برای جلوگیری از دیگر فتنه‌ها تاکید کرد و افزود: تا فتنه هست باید این بصیرت و بیداری ایجاد شود. نتیجه مقاومت پیروزی است و اکنون شاهد پیروزی در سوریه و افغانستان و عراق و . . . هستیم.

امام جمعه خارگ تاکید کرد: استکبار همه توان و ظرفیت‌های خود را برای ضربه‌زدن به این نظام و انقلاب گذاشته‌اند ولی با بصیرت مردم و درایت رهبری این دسیسه‌ها راه به جایی نخواهد برد.

وی با بیان اینکه قدرت الهی پشتیبان این ملت است، تصریح کرد: مسئولان همت کنند و مشکلات این مردم بصیر را حل کنند.