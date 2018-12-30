دعوت وزیر اقتصاد سوریه از بخش خصوصی ایران برای بازسازی

به گزارش خبرنگار مهر، «سامر الخلیل» وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه در دیدار با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی،صنایع و معادن ایران اظهار داشت: برگزاری کمیته اقتصادی سوریه پس از هفت سال بیانگر اشتیاق دو طرف برای تسریع در تعاملات اقتصادی است که امیدواریم سطح روابط را به کیفیت روابط سیاسی دو کشور برسانیم.

وی افزود:‌ از جمله اهدافی که در سفر هیئت اقتصادی سوریه به ایران دنبال می‌شود، تمرکز بر رشد همکاری‌های تجاری است که امیدواریم در جلساتی که در آینده نزدیک در سوریه برگزار می‌شود، بتوانیم هیئت‌های تجاری دو طرف را روبروی هم بنشانیم.

الخلیل تصریح کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی، فرصتی خواهد بود تا تاجران سوری فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های موجود در سوریه را به اطلاع همتایان خود برسانند البته فعالان اقتصادی ایران نیز از طریق وزارتخانه‌های ذیربط می‌توانند از این پروژه‌ها مطلع شوند.

وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه سرمایه‌گذاری در کشورش را فرصتی حائز اهمیت برای فعالان اقتصادی ایران دانست و خاطرنشان کرد: طرف ایرانی می‌تواند با بهره‌برداری از امکانات موجود در شهرهای مختلف سوریه، در سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی که به دلیل خرابی‌های موجود، فرصت آن فراهم شده، حضور یابد.

وی گفت: هم‌اکنون به دلیل خرابی کارخانه‌ها در سوریه، زمینه تولید فراهم نیست و کمبودهایی در این عرصه وجود دارد که امیدواریم بتوانیم این کمبودها را از طریق تقویت تولید داخل و واردات جبران کنیم.

این مقام دولتی سوریه خاطرنشان کرد: سوریه همچنین فرصت خوبی برای صادرات مجدد است‌ و در این حوزه کشور ارزانی به شمار می‌رود ضمن اینکه معافیت‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی می‌تواند مشوقی برای سرمایه‌گذاران در اقتصاد این کشور باشد.