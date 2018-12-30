غبارآلود کردن توانمندی ملت یعنی فتنه/کشتی انقلاب نباید معطل بماند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی صبح یکشنبه در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی در حسینیه ثارالله خرم آباد با بیان اینکه توفیق یافتم در این شهر حماسی و در جمع شما حضور پیدا کنیم، اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در قرآن کریم به ما یادآوری شده این است که در پی هر حرکت الهی و مبتنی بر حق شیاطین بیکار نمی نشیند.

وی با تاکید بر اینکه پیامبران بزرگ الهی هم هرگاه حرکتی را شروع می کردند شیاطین بیکار نمی نشستند و از همه توان خود برای مقابله با حرکت استفاده می کردند، افزود: از سوی پیامبران الهی حرکت های بزرگی شروع می شد و در مقابل هم شیاطین و مستکبران حرکت می کردند.

کسانی که اهداف باطلی دارند نمی توانند حرکت انقلاب را قبول کنند

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران هم از این قاعده مستثنی نیست، گفت: ایران اسلامی وقتی حرکت بزرگی را شروع می کند و می خواهد حق طلبی را در دنیا صدا بزند، طبیعی است، کسانی که اهداف باطلی دارند نمی توانند چنین حرکتی را قبول کنند و مقابل آن می ایستند.

جلیلی با تاکید بر اینکه دشمنان هرآنچه از دست شان برآید انجام می دهند و در این ۴۰ سال انقلاب هم این را زیاد دیده ایم، افزود: دشمنان ما خودشان هم بیان می کنند که هرآنچه داشته اند به کار گرفته اند.

دشمنان با همه حرکت و توانمندی که به کار گرفتند خود بیان می کنند که موفق نشده اند

وی با بیان اینکه این ها تا جایی که توانستند از رژیم طاغوت، مخالفین انقلاب، صدام و ... حمایت کردند و فشارهای مختلفی را بر کشور تحمیل کردند و این اظهارات و اعترافات خود آن ها است، بیان داشت: آن ها با همه این حرکت و توانمندی که به کار گرفتند بیان می کنند که موفق نشده اند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه نتیجه انقلاب اسلامی ایران این شده که امروز بعد از ۴۰ سال آمریکا و ایادی آن باید از منطقه هم خارج شوند، گفت: امروز می گویند بیش از ۶ هزار میلیارد دلار تنها در عراق هزینه کردیم و نتیجه آن این شده که رئیس جمهور آمریکا باید شبانه و مخفیانه وارد کشور شود و کسی از او استقبال نکند و بعد از چند ساعت هم کشور را ترک کند و این وضعیت و اعترافی است که خود آن ها بیان می کنند.

اراده ایران بر اراده دشمن در صحنه های مختلف پیروز شده است

جلیلی با اشاره به اینکه دشمن خود می گوید که اراده ایران بر اراده او در صحنه های مختلف پیروز شده است؛ دشمن از موفقیت های ایران دلخور است، می بیند هرآنچه که داشته به کار گرفته و موفق نشده است، افزود: اولین گزینه دشمن نظامی بود و ۸ سال سخت ترین جنگ را تحمیل کرد و نتیجه نگرفت، تحریم های فلج کننده را به کار گرفت.

وی با بیان اینکه اگر دشمن ناموفق می شود بازهم صحنه را رها نمی کند، این بار در اصل مبارزه ما شک ایجاد می کند، القا می کند که چرا ما باید بگوییم مرگ بر آمریکا، چرا مقاومت کنیم؟ می شود مصالحه هم کرد، تصریح کرد: آنچه دشمنان در مرحله آخر به کار می گیرند تزویر است. شما پشت خیمه دشمن می رسید و موفقیت ها را به دست می آورید و او یک دفعه در درون جبهه شما ایجاد شک می کند.

اینطور نیست که فکر کنیم اگر سازشی شود و همراهی کنید دشمن هزینه ها را کاهش می دهد

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه اینطور نیست که فکر کنیم اگر سازشی شود و همراهی کنید دشمن هزینه ها را کاهش می دهد، افزود: کسانی که می گویند با مصالحه می شود کار را انجام داد، در همین دوران دیدید در موضوع هسته ای ۱۰ هزار کیلو مواد هسته ای از کشور خارج شد، سانتریفیوژها را ۱۳ هزارتا کم کردند، در راکتور اراک بتن ریختند و ۱۰۰ حق هسته ای را بیان کردند که باید از آن ها با درجات مختلف انصراف داشته باشید.

جلیلی ادامه داد: آن ها بیان می کنند که ایران همه تعهدات را انجام داده است، کسی نیست بگوید ایران کم کاری کرد، نتیجه چه شد؟ آمریکا کلا از برجام خارج شد و گفت تعهدی نخواهد داشت. این رفتاری است که آمریکا دارد.

برای آمریکا این ارزشمند است که ملتی را از حق خود منصرف کند

وی با اشاره به اینکه اروپایی ها که در برجام ماندند چه کردند؟ آن ها می گویند بله آمریکا خارج شد اما ایران باید کماکان تعهدات را انجام بدهد، امروز که بیش از هفت ماه گذشته است هنوز حاضر نیستند بگویند اقدام آمریکا نقض برجام است و ما او را محکوم می کنیم؛ تنها می گویند اظهار تاسف عمیق می کنیم، گفت: کسانی که نسخه می پیچند که مبارزه برای چه بگویند چه جایگزینی دارند؟ بگویند هزینه های اینطور سازشی بیشتر است یا هزینه های ایستادن و مقاومت کردن. برای آمریکا این ارزشمند است که ملتی را از حق خود منصرف کند، از ارزش های خود منصرف کند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه غبارآلود کردن فضا فتنه است، تردیدی ایجاد می کند که شما می گوید نمی دانیم چه درست است. تصریح کرد: غبارها که بنشیند حقایق نیز مشخص می شود، اگر ۹ دی اهمیت دارد به همین دلیل است.

غبارآلود کردن توانمندی های مادی و معنوی ملت یعنی فتنه

جلیلی با تاکید بر اینکه غبارآلود کردن توانمندی های مادی و معنوی ملت یعنی فتنه، اینکه نگذارد شما بفهمید چه توانمندی دارید و چه موفقیت هایی برای شما حاصل می شود، بلکه دچار تردید شوید، افزود: ملتی که این همه موفقیت دارد بگوید آبگوشت بز باش هم نمی توانید درست کنید، که گفتند هم، اینکه می گویند برویم مدیر از خارج بیاوریم، اینکه بگوییم برویم از فلان کشور یاد بگیریم چگونه کنش گری داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه فتنه این است که دشمنان به توانایی ما اعتراف کنند و ما از داخل ملت را دچار تردید کنیم، اظهار داشت: در تاریخ کشور افرادی درخشیدند برای این بود که در بزنگاه ها می دانستند در چه موقعی چگونه عمل کنند، هوشیاری این است. اهمیت ۹ دی در این بود که کسانی می خواستند نقطه موفقیت کشور را غبار آلود کنند و مردم این اجازه را ندادند؛ شبهه و فتنه این است که شما پنجه بکشید به روی چهره پر افتخار نظام و انقلاب.

دشمن می خواهد بسیاری از موفقیت های ما دیده نشود

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه در فتنه ۸۸ دیدیم کسانی از دولت های استکباری که از ملت ایران تودهنی خورده بودند چه اشک تمساحی می ریختند برای دموکراسی و امروز می بینید که یک مخالف خود را با اره تکه تکه می کنند، مگر شما همان هایی نبودید که اشک تمساح می ریختید برای حقوق بشر و دموکراسی، تصریح کرد: امروز آنچه بسیار اهمیت دارد این است که جلوتر از زمان باشیم و بدانیم دشمن روی چه نقاطی متمرکز می شود و روی آن تمرکز کنیم.

جلیلی با تاکید بر اینکه بصیرت یعنی اقدام صحیح در زمان خودش، لازمه اش این است که صحنه را خوب تشخیص بدهیم و دوست و دشمن را بشناسیم، افزود: موفقیت های خود را به صحنه آوریم؛ دشمن می خواهد بسیاری از موفقیت ها دیده نشود، درست است انقلاب قرار نبود به حداقل ها رضایت دهد، تمام تفاوت نگاه انقلابی با غیرانقلابی این است که به قله ها نگاه می کند؛ دشمن میخواهد کیلومتر انقلاب را صفر کند و بگوید اصلا موفقیتی نبوده است. دشمن می خواهد نقاط قوت دیده نشود.

دشمن میخواهد کیلومتر انقلاب را صفر کند و بگوید اصلا موفقیتی نبوده است

وی با اشاره به اینکه روند کشور باید روز به روز به سمت قله پیش برود، نباید نیروی انقلابی متوقف شود، اگر کار خوبی می شود همه باید بروند کمک کنند تا موفق تر جلو برود، همچنان که اگر جایی کار غلطی صورت می گیرد در چارچوب قانون و تقوا آن کار را تصحیح کند و متذکر شود، ادامه داد: اینکه بگوییم منتظریم فلان دوره عوض شود درست نیست، کشتی انقلاب یک روز هم نباید معطل بماند؛ ممکن است افرادی بیایند و بروند، همه ما باید کمک کنیم کشتی انقلاب روز به روز با سرعت بیشتر حرکت کند.