۵۹۰۰ گزارش مردمی درباره تخلفات در مازندران ارسال شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدپور اظهار داشت: تاکنون پنج هزار و ۹۰۳ گزارش مردمی از ابتدای سالجاری تا پایان آذر ماه به ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است و از این تعداد گزارش سه هزار و ۲۹۲ مورد تلفنی، ۹۰۱ مورد حضوری، هزار و ۵۲۶ مورد کتبی و ما بقی پیامگیر بوده است.

وی در ادامه به رسیدگی ۸۰ درصدی گزارشات ارسالی اشاره کرد و گفت: دو هزار و ۳۸۴ تخلف تاکنون از محل گزارشات دریافتی کشف شده است و بیشترین شکایات دریافتی را شامل گرانفروشی، تقلب، عدم درج قیمت، کم فروشی اعلام و تصریح کرد:بیشترین کالا و خدمات مورد تخلف در حوزه خواروبار، نان، میوه و سبزی، غذای رستورانی بوده است.

وی در پایان یاد آور شد: هم استانی های عزیز در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی می توانند مراتب را به سامانه ۱۲۴ اعلام کنند.