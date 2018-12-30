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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۵۲

معاون استاندار کرمان:

مزیت های حوزه صادرات استان کرمان مورد توجه قرار گیرد

مزیت های حوزه صادرات استان کرمان مورد توجه قرار گیرد

کرمان - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمان گفت: توجه به مزیت‌های استان کرمان در بخش صادرات معرفی و توسعه کالاهای صادراتی باید از جمله برنامه‌های پیشرو باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری صبح یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان کرمان بیان داشت: در حوزه اقتصاد بحث صادرات و واردات یکی از موضوعات مهم است که نشاط اقتصادی را به دنبال دارد. ما به همان اندازه که به صادرات نیاز داریم به واردات نیز احتیاج داریم و باید تلاش کنیم که بین این دو توازن برقرار کنیم.

وی افزود: ما نمی‌توانیم درهایمان را بسته نگه داریم و باید تلاش کنیم آنچه که در کشور می‌شود تولید کرد در کشور تولید کنیم و وارد نکنیم؛ از طرفی علی رغم همه‌ تهدیدها و تحریم ها در حوزه دیپلماسی هنوز ما فرصت نفوذ در حوزه بین‌المللی داریم و در دنیا حرف برای گفتن داریم حتی در دل آمریکا ما هنوز بازارهایی از نوع فرش داریم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمان گفت: دانش و آگاهی با فهم کنونی در حوزه بین‌المللی و در حوزه صادرات نکته بسیار مهمی است؛ مدیران دستگاه‌های اجرایی در دولت و اشخاص در بخش خصوصی باید تمام توان و فکر خودشان را بر روی هم افزایی و هم فکری بگذارند و اگر جدایی از این عمل کنند به نتیجه نخواهد رسید.

ملانوری بیان داشت: هر امکانی که بتواند به ما کمک کند تا در حوزه نشاط اقتصادی بتوانیم کاری انجام دهیم بسیار مهم است.

وی بیان داشت: ظرفیت هایی که وجود دارد در کشور و استان که باید آنها را به فال نیک بگیریم.

ملانوری یادآور شد: کرمان تنها استانی است که کارگروه فرش دارد صنایع دستی استان کرمان منحصر به فرد است و مزیت های نسبی زیادی در استان وجود دارد از جمله فرش پسته خرما و مس که دومین معدن روباز جهان در کرمان است همچنین در حوزه گردشگری و مواد معدنی ثبت های جهانی دارایم که میراث فرهنگی که باید به کمک ما بیاید.

وی ادامه داد: در حال حاضر پته کرمان به عنوان یکی از صنایع دستی کرمان و غریب ترین کالاهای کرمان است در نمایشگاه که در تهران برگزار شد که کرمانی‌ها کمتر حضور داشتند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمان یادآور شد: توجه به مزیت‌های استان کرمان در بخش صادرات معرفی و توسعه کالاهای صادراتی باید از جمله برنامه‌های پیشرو باشد.

 وی با اشاره به نمایشگاه و برپایی آن بیان داشت: اگر نمایشگاه می‌خواهد برگزار شود باید با تاکید انجام شود و تلاش کنیم نمایشگاهی که برگزار می‌کنیم در جهت معرفی کالا باشد نه فقط برای فروش برگزار شود.

کد مطلب 4499256

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