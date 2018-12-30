۹ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۵۶

سردار عظیمی در گفتگو با مهر:

حضور ملت بصیر در صحنه‌های خطیر توطئه‌های دشمنان را ناکام گذاشت

کرمانشاه- فرمانده قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف با اشاره به حضور مردم در همه عرصه‌های دفاع از انقلاب گفت: حضور ملت بصیر در صحنه‌های خطیر توطئه‌های دشمنان را ناکام گذاشت.

سردار عظیمی در حاشیه مراسم گرامیداشت یوم‌الله ۹ دی در کرمانشاه، درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ملت ایران اسلامی همواره در تمام عرصه‌های دفاع از نظام و انقلاب خوش درخشیده‌اند و پایبندی به نظام را به بهترین شکل نشان دادند.

وی افزود: قطعا یکی از ایامی که مردم به خوبی توطئه دشمن را تشخیص دادند و به موقع حرکت کردند در مقطع فتنه ۸۸ و حرکت بزرگ ملت در ۹ دی بود.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف بیان داشت: مردم با همین اقتدا و حضور به موقع‌شان در صحنه‌های خطیر و حساس دشمنان را ناکام خواهند گذاشتند.

