سردار عظیمی در حاشیه مراسم گرامیداشت یومالله ۹ دی در کرمانشاه، درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ملت ایران اسلامی همواره در تمام عرصههای دفاع از نظام و انقلاب خوش درخشیدهاند و پایبندی به نظام را به بهترین شکل نشان دادند.
وی افزود: قطعا یکی از ایامی که مردم به خوبی توطئه دشمن را تشخیص دادند و به موقع حرکت کردند در مقطع فتنه ۸۸ و حرکت بزرگ ملت در ۹ دی بود.
فرمانده قرارگاه منطقهای نجف اشرف بیان داشت: مردم با همین اقتدا و حضور به موقعشان در صحنههای خطیر و حساس دشمنان را ناکام خواهند گذاشتند.
