تیم فوتبال کاسپین به مصاف مس نوین کرمان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های فوتبال دسته دو باشگاه های کشور و در بازی هفته چهاردهم، تیم فوتبال کاسپین امروز در بازی خانگی به میدان می رود.

فوتبالیست های کاسپین قزوین امروز از ساعت ۱۴ در ورزشگاه سردار آزادگان برابر مس نوین کرمان قرار می گیرد.

شاگردان سعید دقیقی با ۱۲ امتیاز در مکان هشتم گروه شمال این رقابت ها قرار دارد.

همچنین در هفته دوازدهم لیگ یک فوتبال امیدهای کشور، تیم فوتبال امید کاسپین قزوین در بازی خارج از خانه با نتیجه یک بر صفر بازی را به ملوان ساری واگذار کرد.

در پایان بازی های این هفته، تیم کاسپین قزوین با ۱۶ امتیاز و یک پله سقوط در مکان چهارم مسابقات قرار گرفت.

دختران قزوینی به اردوی تیم ملی بسکتبال سه به سه دعوت شدند

مژگان خدادادی ملی پوش تیم نامی نو اصفهان و فاطمه آقازادگان از تیم شهرداری قزوین به اردوی تیم ملی بسکتبال سه به سه بانوان در تهران فراخوانده شدند.

اردوی تیم ملی بسکتبال سه به سه زیر ۲۳ سال و بزرگسالان بانوان از امروز آغاز و تا چهارشنبه در مجموعه آزادی برگزار می شود.

نشان برنز دختر پینگ پنگ باز قزوینی در مسابقات جام صلح دوستی

در پایان اردوی مشترک تنیس روی میز ایران، آذربایجان و قطر، تورنمنت سه جانبه تنیس روی میز برگزار و ثمین برگشایی با وجود مصدومیت به مقام سوم، رقابت های دوبل دست یافت.

فاطمه صفری و زهرا نیاقی‌ها از قزوین هم به عنوان ورزشکار و مربی تیم ملی در این اردوی استعدادیابی شرکت دارد.

این اردو سه جانبه طی ۱۰ روز به میزبانی تهران برگزار شد.