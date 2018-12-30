ابوذر فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اتفاقات رخ داده در مسابقات بوکس قهرمانی جوانان کشور گفت: متاسفانه شرایط در بوکس ایران طوری شده است که هرکس میزبان رقابتی می شود به خاطر هزینه ای که کرده باید اول شود. ما در وزن ۶۹ کیلوگرم با نماینده گیلان بازی داشتیم که بردبار رئیس کمیته داوران که خودش گیلانی است حق بوکسور ما را نداد و من هم به حق به این موضوع اعتراض کردم.

وی افزود: پس از اعتراض من، بردبار دستور داد تا ۲-۳ قلدر با زدن مشت توی چشمم پاسخ این اعتراضم را بدهند. بردبار خودش هم یک مشت به صورتم زد که البته شاهد هم دارم اما خودم نخواستم پیگیر این موضوع شوم. متاسفانه به ما توهین های کردند و وقتی به قبایی مسئول هیات های استانی فدراسیون موضوع را گفتم به جای حمایت پاسخ داد که از این به بعد گوشتان را می برم و کف دستتان می گذارم تا دیگر دور و بر بوکس پیدایتان نشود!

مربی تیم آذربایجان شرقی ادامه داد: تیم های زیادی به داوری اعتراض داشتند و حق خوری های زیادی در مسابقات شده است اما من دیگر طاقت نیاوردم. اگرچه با اعتراض من کل تیمم را از ادامه رقابتها محروم کردند. ۱۲ سال است در بوکس هستم و ۵ سال نیز مربیگری می کنم و شاگردانم در رده های سنی مختلف از نونهالان گرفته تا جوانان مدال های مختلف کشوری دارند.

وی تصریح کرد: نمی دانم چه کار کنم و به چه کسی اعتراض کنم. شماره ثوری رئیس فدراسیون را هم ندارم و دسترسی هم به ایشان وجود ندارد. اگر حتی اعتراض من هم به ناحق بوده باشد چرا بقیه شاگردانم را از مسابقات محروم کردند؟ موضوع را از طریق هیات استانی دنبال می کنم و پیگیر هستم.