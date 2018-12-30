اجتماع بزرگ مردم اهواز به مناسبت ۹ دی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با حماسه ۹ دی ماه سال ۱۳۸۸ مردم اهواز با حضور باشکوه در روز بصیرت، با آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.

اقشار و قومیت‌های مختلف اهواز دوشادوش هم با حضور در حرم مطهر حضرت علی ابن مهزیار اهوازی، این روز بزرگ را گرامی داشتند و بر مقاومت در برابر توطئه‌های جدید دشمنان قسم‌خورده این نظام تاکید کردند.

حماسه ۹ دی ، نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و با صدای رسا اعلام کردند که اگر دشمن در برابر دین آنها بایستد در برابر تمام دنیای آنها خواهند ایستاد.

روز نهم دی ماه در تاریخ انقلاب اسلامی با عنوان روز «بصیرت» تبدیل به یوم‌الله و ماندگار شد. در این روز ماندگار و تاریخی ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی، حماسه‌ای دیگر آفرید و دشمنان خدا و دینش را مأیوس و ناامید ساختند می‌توان گفت نهم دی، روز غلبه جنود الهی بر جنود شیطان است. روز خروش ملت ایران و آشکار ساختن خشم مقدس در برابر اهانت‌ها و حرمت‌شکنی‌های عده‌ای غافل و یا مزدور وابسته به اجانب نسبت به مقدسات در روز عاشورای حسینی است.

روز نهم دی در واقع روز نه گفتن ملت ایران به سران فتنه و آری گفتن به نظام اسلامی و بیعت مجدد مردم با آرمان‌های والای حضرت امام خمینی(ره) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است.

در روز نهم دی ماه ۱۳۸۸، مشروعیت سیاسی نظام اسلامی ایران بار دیگر با حضور خودجوش ده‌ها میلیونی مردم در تهران و تمامی شهرهای دیگر کشور به جهانیان اعلام شد.

سردار محمدرضا نقدی معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجتماع مردم اهواز سخنرانی کرد.