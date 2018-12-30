جمعیت کرمانشاه در آستانه پیری قرار دارد

علیرضا قبادی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۲۲ درصد جمعیت استان را افراد تا ۱۴سال سن، ۷۲ درصد بین ۱۵ تا ۶۴ درصد و ۶ درصد نیز ۶۵ و بالاتر هستند.

وی رتبه سالمندی استان کرمانشاه در سطح کشور یازدهم اعلام کرد و افزود: ضریب جوانی جمعیت استان ما عدد ۲۵ و این یعنی در آستانه پیری جمعیت قرار داریم.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه با بیان اینکه نرخ امید به زندگی در میان مردان شهری ۷۱ و مردان روستایی ۶۸ است، بیان کرد: امید به زندگی میان زنان شهری ۷۳ و زنان روستایی ۶۸ است.

وی گفت: آنچه از هرم جمعیتی برمی آید حکایت‌گر حرکت به سمت سالمندی است و لازم است طرح ها و راهکارهای مورد نیاز برای حفظ تعادل جمیعیتی در دستور کار قرار گیرد.