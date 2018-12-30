۴ شکارچی در گرمسار دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب دارپرنیان ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره حفاظت از محیط زیست گرمسار، از دستگیری شکارچیان متخلف در این شهرستان خبر داد و تاکید کرد: در پی گشت و کنترل ماموران اجرایی در زیستگاه‌های حیات وحش یک گروه چهار نفره شکارچی غیر مجاز دستگیر شدند.

وی افزود: این شکارچیان که اقدام به شکار نیز کرده بودند، در ارتفاعات زیستگاه حیات وحش کلرز، یک راس کل وحشی پازن را شکار کرده بودند که به چنگ قانون افتادند.

رئیس محیط زیست گرمسار درباره کشفیات از این گروه شکارچی نیز توضیح داد: علاوه بر لاشه یک راس کل پاژن، یک قبضه سلاح برنو ۲۷۰ دوربین دار، هفت تیر فشنگ و دو عدد پوکه فشنگ استفاده شده، دو عدد دوربین چشمی، دو عدد چاقو و یکدستگاه فاصله سنج نیز از این شکارچیان کشف شد که نشان می داد این افراد، شکارچیان حرفه ای هستند.

دارپرنیان با بیان اینکه محکومیت و پرداخت جریمه در انتظار شکارچیان متخلف است، ابزاز اشت: ادوات جرم و پرونده این شکارچیان به دادسرا ارجاع شده است.