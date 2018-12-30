آمادگی چین برای همکاری با آمریکا جهت اجرای توافقات آرژانتین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بدنبال اظهارات شب گذشته «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، وزارت خارجه چین با صدور بیانیه ای از آمادگی پکن برای همکاری با واشنگتن در خصوص اجرای توافقات بدست آمده در گفتگوهای روسای جمهوری آمریکا و چین در آرژانتین، خبر داد.

منظور از توافقات آرژانتین، توافقاتی است که میان ترامپ و «شی جینپینگ» رئیس جمهور چین در حاشیه اجلاس آرژانتین بدست آمد.

رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در پیامی توئیتری اعلام کرد: تماس تلفنی طولانی و خیلی خوبی با «شی» (شی جینپینگ) رئیس جمهوری چین داشتم.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه نوشت: توافق به خوبی پیش می رود. اگر (توافق) حاصل شود، بسیار جامع خواهد بود و تمامی موضوعات و نکات مورد منازعه را پوشش خواهد داد. تحول بزرگی ایجاد شده است.

این درحالیست که ترامپ چندی پیش تعرفه هایی را بر محصولات وارداتی این کشور از چین اِعمال کرده بود؛ اقدامی که با واکنش متقابل پکن مواجه شد.

سرانجام دو کشور توافق کردند که با تعلیق اقدامات متقابل، در این خصوص به رایزنی بپردازند.