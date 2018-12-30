به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی نطقی میان دستور ضمن گرامیداشت حماسه ۹ دی،گفت: با کالبدشکافی فتنه ۸۸ و حماسه ۹ دی، متوجه میشویم که جریان نفاق و ضد انقلاب با پوشش و شعارهای انقلابی برای ایجاد اصلاحات در انقلاب شکل گرفته و چهره جریان فتنه، مملو از مخالفت با نظام جمهوری اسلامی و ارزشهای اسلامی بود، زیر نقاب دفاع از ارزشهای اسلامی پنهان کرده بودند.
وی ادامه داد: فتنه ۸۸ همان اهداف منافقین برای نابودی نظام را دنبال میکرد و باطن جریانی که ادعای تقلب در انتخابات و دفاع از رأی مردم را داشت، در عاشورای ۸۸ پدیدار شد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی افزود: ملت فهیم ایران به ذات منفی سران فتنه به خوبی پی بردند و با خلق حماسه بزرگ ۹ دی، فتنه دشمنان را سرکوب کردند.
موسوی لارگانی تأکید کرد: سران فتنه با سکوتشان نشان دادند که توبهپذیر نیستند و اهداف استکباری را بر خواستههای مردم ترجیح میدهند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تکرار و یادآوری حماسه ۹ دی برای مردم به ویژه جوانان، لازم است تا در آینده اگر با چنین جریانهای منحرفی روبرو شدند، فریب نخورند.
وی تاکید کرد: فتنه ۸۸ آخرین فتنه در نظام نبود و دشمن با کمک نیروهای نفوذی خود در دولت و مجلس در حال فعالیت است و از ۹ ماه قبل تاکنون بیش از ۲۰۰۰ سند از جلسات آنها کشف شده است.
موسوی لارگانی تصریح کرد: جمهوری اسلامی تاکنون هر گونه صدمهای که دیده است، به دلیل وجود مدیران و مسئولانی بوده که سعی نکردهاند مدیریت ارزشی و اخلاقی را سرلوحه قرار دهند و تلاششان در مسیر انحراف از انقلاب بوده است.
وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی در صورتی ماندگار خواهد بود که با زندگی اشرافی مسئولان، انتصابات فامیلی، استثمار منابع بیتالمال توسط بانکها، خون مردم را در شیشه کردن و بروکراسی شدید در سیستم دولتی و قوه قضائیه برخورد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید یک پوستاندازی و تحول ویژه مدیریتی در ساختار نظام ایجاد شود تا جان تازهای به نظام جمهوری اسلامی تزریق شود.
موسوی لارگانی ادامه داد: مردم انقلاب نکردهاند که برخی افراد غیرانقلابی وکلاتشان در مجلس و دولت را بر عهده بگیرند و دلیل اصلی بحرانهای اخیر کشور، انقلابی عمل نکردن مسئولان قوای مختلف است.
وی افزود: مجلس انقلابی، مجلس لیستمحور نیست و مجلس در مواقع حساس به جای تأکید بر رفع دغدغههای معیشتی مردم، به برخی امور حاشیهای میپردازد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بابیان اینکه خصوصی کردن کلیه بنگاههای شستا و باشگاههای پرسپولیس و استقلال در سالهای ۹۷ و ۹۸ شکبرانگیز است، تصریح کرد: بوی خصوصیخوری برخی از مسئولان به مشام میرسد و لازم است مجلس و قوه قضائیه با جدیت بر روند خصوصیسازیها نظارت کند تا شاهد اتفاقاتی نظیر نیشکر هفتتپه نباشیم.
موسوی لارگانی به مشکلات حوزه متبوعش پرداخت و گفت: اصفهان مشکلات عدیدهای در زمینه آب دارد و تشکیل ستاد بحران زایندهرود ضروری است.
وی در پایان گفت: دغدغه اقشار مختلف جامعه، بستههای حمایتی دولت و سبد کالا که متأسفانه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و حقوقبگیران مشمول آن میشوند و باید این مسئله شامل حال افرادی چون کارگران، بیکاران، کشاورزان و عشایر هم شود.
