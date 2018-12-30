لزوم بهره گیری از توان سمن های قرچک در پیشبرد اهداف اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خطیبی پیش از ظهر یکشنبه در نشست صمیمی با مدیران سازمان های مردم نهاد در سالن اجتماعات فرمانداری قرچک، با بیان اینکه سمن ها نیروی فکری ارزشمند دستگاه های اجرایی در خدمت رسانی به مردم هستند، گفت: سمن ها باید مطالبه گر حقوق خود و مردم باشند.

نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک افزود: سازمان های مردم نهاد نقش تسهیل گری دارند و پل ارتباطی بین مردم و ادارات هستند.

وی یادآور شد: فرمانداری از همه سمن ها حمایت کرده و برای بهبود ارتباط ادارات و تشکل های مردمی همکاری لازم را خواهد داشت.

سرپرست فرمانداری قرچک افزود: از جمله سیاست های دولت تدبیر و امید واگذاری امور به مردم است و ما نیز در این راستا حرکت می کنیم زیرا جامعه قدرتمند نیازمند مشارکت مردم بوده و بهترین ابزار مشارکت مردم نیز سازمانهای مردم نهاد هستند که خوشبختانه در شهرستان قرچک این مهم اتفاق افتاده است.

در ادامه این نشست هر یک از مدیران سازمان های مردم نهاد به بیان پیشنهادات و انتقادات خود پرداختند.

گفتنی است در این نشست بخشدار مرکزی، فرمانده نیروی انتظامی، سرپرست اداره بازرسی و اداره سیاسی فرمانداری، رئیس اداره اجتماعی فرمانداری، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) و رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز حضور داشتند.