۹ دی روز پیروزی ملت ایران در یک امتحان الهی بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی صبح امروز در مراسم بزرگداشت روز ۹ دی در سنندج، اظهارداشت: امت اسلامی همیشه در طول تاریخ مورد آزمایش الهی قرار گرفته اند و اینبار نیز در جریان فتنه ۸۸ استقامت، بصیرت و ولایتمداری ملت ایران مورد آزمایش قرار گرفت که با حضور حماسی مردم در ۹ دی پیروزی در این آزمون الهی نمود پیدا کرد.

وی افزود: ۹ دی روزی بود که ملت سرافراز ایران که همواره در طول دوران ۴۰ ساله انقلاب از آزمایش های متعدد پیروزمندانه بیرون آمده بودند، بار دیگر سرافرازنه تر دشمنان نظام و انقلاب را ناامید کردند و توطئه و فتنه آنان را به نابودی کشاندند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان ادامه داد: روز ۹ دی روزی بود که ملت ایران اسلامی تحسین جهانیان را برشمردند و علیرغم اینکه درگیر فتنه ای پیچیده که بعدها معلوم شد سال ها برای راه اندازی آن هزینه و کار شده بود، شدند، بازهم دشمنان نظام نتوانستند کوچکترین خدشه ای به این انقلاب مردمی وارد کنند.

آیت الله حسینی شاهرودی یادآور شد: دشمنان این بار فکر می کردند تمام زمینه ها برای براندازی انقلاب اسلامی ایران فراهم شده و صراحتا می گفتند که سال دیگر اثری از نظام اسلامی ایران باقی نخواهد ماند و با همکاری عوامل داخلی و خارجی خود هر روز آتش فتنه را شعله ور تر می کردند که در ۹ دی با حضور حماسی مردم در صحنه و لبیک به فرامین رهبری این آتش به خاکستر تبدیل شد و اثری از آن نماند.

وی بیان کرد: عوامل داخلی نیز در این جریان با توجه به اینکه حمایت دشمنان نظام را پشت خود می دیدند بدون نگرانی در صف اول فتنه ایستادند اما خواست خدا این بود که آنان نیز در مقابل مردم رسوا شوند و نتوانند به اهداف خود برسند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: برخی اعتقاد دارند فتنه سال ۸۸ یک سو تفاهم سیاسی بود در حالی که فتنه ۸۸ از قبل طراحی شده برای براندازی نظام جمهوری اسلامی توسط دشمنان خارجی با همکاری دست نشانده های داخلی بود.

آیت الله حسینی شاهرودی در پایان سخنان خود اظهارداشت: حماسه نهم دی ماه و حضور عاشورایی مردم حماسه ساز و ولایتمدار ایران اسلامی در راهپیمایی ۹ دی سال ۸۸ نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زریّن دیگری در افتخارات مرد و زن ایرانی به حساب می آید.