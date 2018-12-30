دولت سریعتر سامانه شفافیت حقوق و دستمزد مدیران را اجرایی کند

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در جلسه علنی مجلس در تذکری، گفت: آقای انصاری معاون اداری و استخدامی رئیس جمهور چهارم دی ماه، اعلام کردند لیست حقوقی ۲۴۲ نفر از نمایندگان به این سازمان جهت قرار دادن در سامانه ارائه شده است.

وی اظهارداشت: مجلس شورای اسلامی باید سریعتر فهرست حقوق باقی نمایندگان را نیز ارائه کند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی اظهارداشت: دولت اعلام کرده اطلاعات حقوق و دستمزد سایر مدیران را نیز منتشر خواهد کرد. با توجه به اینکه حدود یک سال و دو ماه از مهلت قانونی اجرای سامانه شفافیت حقوق و دستمزد می گذرد، دولت سریعتر اطلاعات مربوطه را در سامانه قرار دهد.

در ادامه علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: دولت باید تا پایان سال ۹۶ این سامانه را تکمیل می کرد. ما هم تاکید می کنیم که این سامانه سریعتر تکمیل شود.