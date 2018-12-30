  1. سیاست
  2. مجلس
۹ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۲۹

مطهری در پاسخ به تذکری؛

دولت سریعتر سامانه شفافیت حقوق و دستمزد مدیران را اجرایی کند

دولت سریعتر سامانه شفافیت حقوق و دستمزد مدیران را اجرایی کند

نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده شاهین شهر، خواستار تکمیل سریعتر سامانه شفافیت حقوق و دستمزد مدیران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در جلسه علنی مجلس در تذکری، گفت: آقای انصاری معاون اداری و استخدامی رئیس جمهور چهارم دی ماه، اعلام کردند لیست حقوقی ۲۴۲ نفر از نمایندگان به این سازمان جهت قرار دادن در سامانه ارائه شده است.

وی اظهارداشت: مجلس شورای اسلامی باید سریعتر فهرست حقوق باقی نمایندگان را نیز ارائه کند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی اظهارداشت: دولت اعلام کرده اطلاعات حقوق و دستمزد سایر مدیران را نیز منتشر خواهد کرد. با توجه به اینکه حدود یک سال و دو ماه از مهلت قانونی اجرای سامانه شفافیت حقوق و دستمزد می گذرد، دولت سریعتر اطلاعات مربوطه را در سامانه قرار دهد.

در ادامه علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: دولت باید تا پایان سال ۹۶ این سامانه را تکمیل می کرد. ما هم تاکید می کنیم که این سامانه سریعتر تکمیل شود.

کد مطلب 4499303

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها