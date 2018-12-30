۲تیرانداز همدانی به عنوان مستعدین المپیاد نخبگان ورزش انتخاب شدند

حمیدرضا یاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتخاب تیراندازان همدانی به عنوان مستعدین المپیاد نخبگان ورزشی اظهار داشت: فدراسیون تیراندازی با کمان اسامی مستعدین المپیاد نخبگان ورزشی رشته تیراندازی با کمان را اعلام کرد که در این لیست نام ۲ تیرانداز همدانی دیده می‌شود.

وی افزود: مهدی رسولی در بخش پسران و نیایش عسگری سروش در بخش دختران در لیست اعلامی فدراسیون از هیئت تیراندازی با کمان استان همدان حضور دارند.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان همدان با اشاره به سیاست اصلی هیئت گفت: تمرکز و سیاست اصلی هیئت توجه به امر مهم استعدادیابی است تا در آینده‌ای کوتاه حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشیم.

یاری خاطرنشان کرد: قرار گرفتن نام ۲ تیرانداز نوجوان همدانی در لیست مستعدین فدراسیون نشان می‌دهد که توانسته‌ایم در امر استعدادیابی تا این لحظه به خوبی قدم برداریم و با فراخوان‌های متعددی که در سطح شهر همدان انجام‌شده امیدواریم نفرات بسیار بیشتری را جذب کنیم.

وی با اشاره به رشد مربیان و داوران نیز بیان کرد: یکی دیگر از اهداف هیئت تیراندازی با کمان استان همدان افزایش تعداد مربیان و ارتقا دانش مربیان فعلی هیئت است.