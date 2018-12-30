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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۱۶

دختران کشتی گیر مازندرانی در صدر جدول رده بندی رقابت‌های لیگ

دختران کشتی گیر مازندرانی در صدر جدول رده بندی رقابت‌های لیگ

رده بندی تیم‌های حاضر در لیگ کشتی کلاسیک بانوان کشور در پایان سه فصل اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برگزاری فصل سوم لیگ کشتی کلاسیک بانوان کشور، کمیته لیگ فدراسیون، رده بندی تیم های حاضر در این مسابقات در پایان ۳ فصل برگزار شده (بهار، تابستان، پاییز) را به شرح زیر اعلام کرد:

۱- مشاور املاک قهرمانان نور ۳۴۵ امتیاز
۲- مجتمع ورزشی حمید سوریان ۱۹۸ امتیاز (با احتساب امتیازات عالی)
۳- شهرما شهرداری مشهد ۱۹۸ امتیاز
۴- فرزند اورامانات کرمانشاه ۱۸۶ امتیاز
۵- شرکت عمران گلبهار مشهد ۱۶۹ امتیاز
۶- مجله دنیای کشتی ۷۹ امتیاز

فصل چهارم این مسابقات (زمستان) اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد و در پایان تیم های برتر این مسابقات مشخص خواهند شد.

کد مطلب 4499306
ساناز سلیمان آبادی

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