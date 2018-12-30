به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برگزاری فصل سوم لیگ کشتی کلاسیک بانوان کشور، کمیته لیگ فدراسیون، رده بندی تیم های حاضر در این مسابقات در پایان ۳ فصل برگزار شده (بهار، تابستان، پاییز) را به شرح زیر اعلام کرد:



۱- مشاور املاک قهرمانان نور ۳۴۵ امتیاز

۲- مجتمع ورزشی حمید سوریان ۱۹۸ امتیاز (با احتساب امتیازات عالی)

۳- شهرما شهرداری مشهد ۱۹۸ امتیاز

۴- فرزند اورامانات کرمانشاه ۱۸۶ امتیاز

۵- شرکت عمران گلبهار مشهد ۱۶۹ امتیاز

۶- مجله دنیای کشتی ۷۹ امتیاز

فصل چهارم این مسابقات (زمستان) اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد و در پایان تیم های برتر این مسابقات مشخص خواهند شد.