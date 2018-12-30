دستگیری زوج سارق طلاهای کودکان در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جمشید باقری در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت طلاجات کودکان در یک مراسم عروسی که در یکی از هتل های شهر همدان به وقوع پیوست شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

باقری افزود: فرد مالباخته در اظهارت خود به ماموران پلیس گفت: به اتفاق خانواده ام در مراسم عروسی یکی از اقوام که در یکی از هتل های همدان برگزار شد شرکت کردیم که پس از پایان مراسم عروسی متوجه شدیم یک رشته گردنبند و پلاک طلا متعلق به دختر ۵ ساله ام به سرقت رفته است.

وی بیان داشت: ماموران با انجام تحقیقات پلیسی متوجه شدند زنی حدودا ۳۳ ساله طی مراسم عروسی به این خانواده نزدیک شده و با جلب اعتماد آنها در یک لحظه از غفلت آنها استفاده کرده و اقدام به سرقت گردنبند طلای دختربچه کرده است.

باقری گفت: در ادامه ماموران با همکاری مالباخته و بررسی تصاویر دوربین های مداربسته هتل توانستند تصویر سارق که ظاهرا با همدستی مردی حدودا ۳۷ ساله به عنوان میهمان وارد مراسم عروسی شده و بلافاصله پس از سرقت با یک دستگاه خودرو رنو ال ۹۰ از محل متواری شده اند، ببینند.

وی گفت: ماموران در حال تجسس در خصوص هویت زوج سارق بودند که دو سرقت مشابه دیگر در تالارهای سطح شهر به پلیس گزارش شد که بررسی های بیشتر نشان داد که این سرقتها نیز توسط همان زوج جوان که با ظاهری آراسته و شیک در مراسم عروسی شرکت کرده و خود را به عنوان میهمان خانواده عروس یا داماد جا زده و اقدام به سرقت طلاجات کودکان کرده اند.

باقری بیان داشت: با توجه به حساسیت موضوع، ماموران با اخذ مجوز قضایی تصویر دو متهم را در اختیار تمامی هتل ها و تالارهای برگزار کننده مراسم عروسی قرار دادند و همزمان جستجو برای پیدا کردن ردی از این زوج سارق ادامه داشت تا اینکه پنج شنبه شب تماس تلفنی از طرف یکی از هتل های سطح شهر با ماموران گرفته شد و خبر از حضور زن و مردی جوان در مراسم عروسی داد که قیافه آنها بسیار شبیه تصاویر متهمین تحت تعقیب بود.

وی ادامه داد: بلافاصله اکیپی از ماموران واحد تجسس در محل حضور یافته و پس از اطمینان از اینکه این زوج مشکوک همان متهمان تحت تعقیب هستند نسبت به دستگیری و انتقال آنها به مقر انتظامی اقدام کردند.

باقری خاطر نشان کرد:متهمان در کلانتری تحت بازجویی قرار گرفتند و آنها که نخست منکر اعمال مجرمانه خود بودند در مواجهه با مدارک و مستندات پلیس و همچنین مواجهه با شکات پرونده، به ناچار لب به اعتراف گشودند.

وی گفت: همچنین با هماهنگی قضایی منزل این زوج جوان مورد بازرسی پلیس قرار گرفت و در بازرسی مقداری از طلاجات سرقت شده به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیون ریال کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان با اشاره به اینکه متهمان برای بررسی تخصصی در اختیار پلیس آگاهی قرار دارند از شهروندان خواست تا از اعتماد به افراد غریبه و ناشناس که گاه در ظاهری موجه هم ظاهر می شوند خودداری کرده و هرگونه موارد مشکوک را به پلیس اطلاع دهند.