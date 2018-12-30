گزارشی از تجمع باشکوه ۹ دی در سراسر کشور/مردم و مسئولان چه گفتند؟

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: استان‌های مختلف کشورمان امروز بازهم صحنه اعلام بصیرت بود، ساعت به‌وقت همدلی و همراهی، آری اینجا ایران است، جغرافیایی که مردمانش دنیا را مبهوت وحدت، ولایتمداری و عشق به سرزمینشان کرده است. از خلیج‌فارس تا خزر نیلگون، از اشترانکوه و دماوند تا دنا و هامون، وسعتی از غرب تا شرق ایران امروز میزبان گرامیداشت حماسه‌ای بود که سال‌ها قبل همین ملت آن را در تاریخ ماندنی کرد.

روزهای ماندگار زیادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران رقم خورد، هرچند بیشتر آن‌ها با سختی‌ها و خطرهایی به وجود آمد اما نقش کلیدی مردم در این ایام و عبور انقلاب از پیچ‌های مختلف تاریخی، مثال‌زدنی بود.

این روزها هرسال گرامی داشته می‌شود تا از اذهان عمومی پاک نشود و نقطه امیدی برای آینده پیش رو باشد، حماسه ۹ دی نیز هرساله بزرگ داشته می‌شود تا با یادآوری علل این حادثه، بصیرت افزایی در بین آحاد مختلف جامعه ایجاد شود.

مردم مومن و ولایتمدار کشور امروز نیز همچون سال های گذشته در سالروز نهم دی حضوری پرشور در جای جای ایران به نمایش گذاشتند و مشت های گره خورده به نشانه اتحاد و انسجام و مخالفت با فتنه گران و دشمنان و بدخواهان نظام، در کنار یکدیگر قرار گرفت.

سالروز حماسه نهم دی با شعارهای برخواسته از دل مردمی رقم خورد که آمده بودند فریاد رسای خود را در همراهی با ولایت تا شهادت، اعلام کنند و این پیام قاطع و کوبنده را به گوش دشمن برسانند. پیام مردم در حماسه روز نهم دی ۸۸ و سال های پس از آن برای فتنه گران غرب زده در کشور که آغازگر آشوب ها در راستای اهداف شوم دشمنان شدند، این بود که؛ ما در دفاع از مقدسات، رهبری و نظام اسلامی به پا می خیزیم و آشوب گران و دشمنان برون مرزی و درون مرزی را سرجای خود می نشانیم.

در طول مراسم تجمع گنندگان با سر دادن شعارهای «ماهمه با هم هستیم پشت ولایت هستیم»، «ما ذوالفقار حیدریم، مطیع امر رهبریم»، «ای رهبر آزاده، آماده‌ایم آماده»، « حمایت از ولایت، رمز نجات ملت»، « خامنه‌ای کوثر است دشمن او ابتر است» و «مرگ بر سازشکار» انزجار خود را نسبت به دشمنان اعلام و هرگونه حرکت نا به جا علیه نظام جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند.

در این گزارش روی خط تصاویر و فیلم نگاهی به مراسم ۹ دی در استان‌های مختلف کشور خواهیم داشت. همچنین محورهای مهم اظهارات سخنرانان تجمع‌های این روز را مرور خواهیم کرد.

محورهای مهم اظهارات سخنرانان تجمع‌های ۹ دی

سردار سلامی در تهران: خیانت بر پیشانی سران فتنه نقش بسته است/فتنه ۸۸ به اقتصاد ضربه زد

سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در اجتماع عظیم مردم تهران در میدان امام حسین (ع) به مناسبت سالروز حماسه ۹ دی اظهار داشت: امروز یوم الله ۹دی ماه است، در تاریخ روزهایی قرار دارد که آن ملت در اوج شکوه خود تاریخ جدیدی ساخته است.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمنان فکر می کردند می توانند ملت را از انقلابشان ناامید کنند، این فتنه آسیب فراوانی به اقتصاد زد و شیرینی حضور گسترده و تاریخی در انتخابات را به کام مردم تلخ کرد. حال همه قضاوت کنید آیا چیزی جز خیانت آشکار و محاربه بر پیشانی سران فتنه نقش بسته است.



وی با بیان اینکه ۹ دی تصویری زیبا از تجلی حضور مقتدرانه ملت ایران در صحنه بود و توطئه های دشمنان را خنثی کرد، اظهار داشت: ۹ دی نشان داد ملت ایران از تاریخ اسلام درس گرفته و اجازه تسلط مجدد استکبار را به سرنوشت خود نمی دهد، ۹ دی آغاز یک تاریخ جدید و ملت در تاریخ مجددا درخشیدند.

وی افزود: امروز نفوذ منطقه ای ایران بخش های عظیمی از جهان را در بر گرفته است، این نفوذ برای استکبار ستیزی و ظلم ستیزی است و توانسته بخش های عظیمی از جهان اسلام را نجات دهد. امروز دیگر گزینه نظامی درباره ایران کاربرد ندارد زیرا ایران می تواند در زمین، دریا و هوا راه را بر هر تجاوز گری ببندد.

تقدیر آیت الله نوری همدانی از حضور مردم در گرامیداشت حماسه ۹ دی

آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر یکشنبه در جمع اقشار مختلف مردم از حضور حماسی مردم در مراسم گرامیداشت ۹ دی، قدردانی ایرانی کرد و گفت: حضور مردم متدین نشان از بصیرت و هوشیاری آنان نسبت به فتنه‌ها است.

وی با بیان اینکه فتنه گران در ۹ دی، دنبال تغییر نظام و ضربه زدن به اصل ولایت فقیه بودند، بیان داشت: مردم در روز ۹ دی به میدان آمدند و ثابت کردند همیشه با انقلاب و ولایت هستند و نگذاشتند فتنه گران به اهداف خود برسند.

استاد برجسته حوزه افزود: ۹ دی به همین دلیل که گفته شد، باید هر سال باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود تا به همگان و دشمنان نشان داده شود که مردم ایران اسلامی برای حفظ ولایت و انقلاب حاضر هستند حتی خون و جان بدهند.

وی گفت: ۹ دی، روز تجلی دوباره ولایت و انقلاب است و به همین دلیل باید اهداف و آرمان‌های انقلاب برای مردم تبیین شود.

حجت‌الاسلام علی سعیدی در مشهد: طراحان فتنه در حاشیه هستند/شناخت سخت فتنه نرم

حجت‌الاسلام علی سعیدی ظهر یکشنبه در مراسم پایانی راهپیمایی ۹ دی در حرم مطهر رضوی اظهار کرد: مردم ما جایی که احساس کنند دستاوردهای انقلاب و نظامشان در خطر است به میدان می‌آیند و مانند سال ۸۸ همچون آب آتش فتنه را خاموش می‌کنند و پیوند ناگسستنی بین مردم و رهبری موجب تداوم پیروزی‌ها می‌شود.

وی افزود: فتنه سال ۸۸ نه اولین و نه آخرین فتنه است و از دوران حضرت موسی تاکنون تلاش‌های زیادی برای مقابله با حق انجام‌شده و در انقلاب نیز از فتنه بیت آقای منتظری تا کوی دانشگاه و سال ۸۸ را پشت سر گذاشته‌ایم و باید بدانیم در سال‌های آینده نیز با روش‌های جدید توطئه‌ها ادامه خواهد داشت.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا بیان کرد: فتنه برای براندازی انقلاب انجام می‌شود و ریشه داخلی دارد و باید بدانیم یک مجلس انقلابی می‌تواند در شرایط حساس توطئه‌ها را خنثی کند و اگر این‌گونه نبود همین مجلس زمینه سقوط نظام را فراهم می‌کند که نمونه آن را در شوروی دیدیم.

سعیدی تأکید کرد: فتنه سخت حمله نظامی و به آتش کشیدن خیابان است و فتنه نرم دارای نشان‌های زیادی نیست و خواص باید آن را بشناسند و می‌تواند مردم را از اوج خداپرستی به کفر بکشاند.

آیت الله خاتمی در قم: دشمنان برای انتخابات‌ نقشه‌ها کشیده‌اند/ حوزه انقلابی خواهد ماند

آیت الله سید احمد خاتمی قبل از ظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت نهم دی‌ماه که با حضور گسترده طلاب، اساتید حوزه، بسیجیان و اقشار مختلف مردم قم در مدرسه فیضیه برگزار شد، اظهار داشت: دشمنان در طول هشت ماه فتنه خرداد تا حماسه ۹ دی به صحنه آمده بودند که به ولایت خدشه‌ای وارد کنند و مردم این را خوب فهمیدند.

وی با بیان اینکه در آن روز شعار «این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده» از مردم شنیده می‌شد، افزود: این شعار از جان برخاسته و به این معنا است که مردم هویت خود را به ولایت فقیه می‌بینند و هستی سیاسی خود را گره خورده با ولی فقیه می‌دانند.

آیت الله خاتمی به شعار «ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند» اشاره کرد و ابراز داشت: این شعار مبنایی و ریشه‌ای است و پشتوانه قرآن، روایات و تاریخ را دارد و به این معنا است که رفتار کوفی صفتان را نخواهیم داشت و تا آخرین قطره خون حامی ولایت خواهیم ماند.

وی ادامه داد: حماسه ۹ دی بیعت با ولایت و از جنس بیعتی که مسلمانان با پیامبر(ص) داشتند بود و دشمنان انقلاب را مأیوس کرد و فهمیدند با یک دولت، گروه و جمعیت طرف نیستند بلکه با یک ملت به پا خاسته طرف‌ هستند که نمی‌توانند با آن مقابله کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: حماسه ۹ دی از جنس بیعت با سالار شهیدان ابا عبدالله(ع) در شب عاشورا بود؛ نمی‌خواهم ولایت را تشبیه به پیامبر و امیر المؤمنان(ع) کنم ولی می‌گویم این ولایت رهبری در استمرار ولایت آنان است.

سردار رمضان شریف در گرگان: توطئه‌های دشمن سبب تقویت سیستم دفاعی کشور شد

سردار رمضان شریف صبح یکشنبه در مراسم گرامیداشت ۹ دی که در مصلی وحدت گرگان برگزار شد، اظهار کرد: ۹ سال قبل در چنین روزی مردم به پیروی از امام جامعه اسلامی به یکی از بزرگ‌ترین دیکتاتورهای دشمن در جریان تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی پایان دادند.

وی افزود: ما نمی‌توانیم حماسه ۹ دی را که در سال ۸۸ روی داد، جدا از فرآیند انقلاب اسلامی در ۴۰ سال گذشته بدانیم.

شریف ادامه داد: این روز یکی از بنیان‌های اصلی کشور است که نباید به‌سادگی از کنار آن گذشت.

شریف تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب اصلی‌ترین مسائلی که انقلاب با آن مواجه شده را توطئه آمریکا، انگلیس و اسرائیل می‌داند و صرف‌نظر از این‌که برخی‌ها با کج‌سلیقگی سعی می‌کنند این موضوع را داخلی بدانند، سرمنشأ این حوادث را خارجی می‌دانند.

وی با بیان این‌که فضای غبارآلود ایجادشده توسط دشمن، هزینه بالایی را بر کشور تحمیل کرد، گفت: خدمتگزاران شما در سپاه پاسداران تمام نقشه‌های دشمن را مطالعه کرده و برای آن‌ها نسخه‌های مناسب طراحی می‌کنند.

سردار شریف تصریح کرد: انتخابات سال ۸۸ یکی از مؤثرترین و حداکثری‌ترین مشارکت‌های مردم در ۳۰ سالگی انقلاب بود که دشمن نمی‌خواست تا کام مردم ما شیرین بماند بنابراین از این جریان بهره گرفت.

وی خاطرنشان کرد: آمریکا به دنبال ایجاد شکاف در بین کشور ماست و برای ما هزینه بالایی تولید کرده که اگر ما به مُر قانون توجه می‌کردیم می‌توانستیم جلوی برخی از حواشی را بگیریم.

شریف گفت: این موقعیت یک فرصت برای ما ایجاد کرد و منجر به تقویت دفاعی کشور شد.

شریف تأکید کرد: حادثه ۹ دی و حوادث ۸۸ با همه هزینه‌هایش، فرصت طلایی را هم برای کشور خلق کرد و ما دست دشمن را در همه صحنه‌ها باید ببینیم و آن را به‌حساب بیاوریم و باید سعی کنیم به مبانی اصلی انقلاب برگردیم.

ضرغامی در ارومیه: امروز اگر فتنه‌ای صورت گیرد از ناکارآمدی مدیریتی است

عزت‌الله ضرغامی صبح یکشنبه در مراسم بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی‌ماه در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) ارومیه اظهار داشت: امروز اگر فتنه‌ای در کشور صورت گیرد از ناکارآمدی مدیریتی است و اگر مسئولی منفعلانه عمل کند حامی فتنه است.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در شرایط ضروری و در همه موارد از دولت حمایت کرده و می‌کنند و باید مسئولان قدر این همراهی را بدانند و از رهنمودهای ایشان نهایت را بهره را ببرند.

سردار فضلی در اصفهان: فتنه گران به اندازه ۸ سال زحمت و رنج بر ملت ایران تحمیل کردند

سردار علی فضلی پیش از ظهر یک شنبه در مراسم بزرگداشت ۹ دی در میدان انقلاب اصفهان اظهار داشت:در فتنه سال ۸۸ برخی مدعیان خواص با دشمن همراه شدند و با وجود دعوت رهبر انقلاب به وحدت و پیوستن به مردم، بر ادعاهای واهی خود مبنی بر تقلب در انتخابات پای فشرده و کشور را به آشوب کشاندند.

وی با بیان اینکه فتنه گران در طول هشت ماه به اندازه ۸ سال زحمت و رنج بر ملت ایران تحمیل کردند و با توجه به از میان رفتن اموال عمومی آسیب فراوانی به منابع کشور نیز وارد شد، افزود: فتنه گران و دشمنان با توهین به مقدسات ملت ایران، خشم همه مردم از تمامی جناح های سیاسی را برافروختند و مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی با فضل خداوند و با هدایت و راهبری رهبر معظم انقلاب در روزهای هشتم و نهم دیماه به نوعی به صحنه دفاع از انقلاب و نظام آمدند که از یاوه گویی های دشمنان و فتنه فتنه گران اثری باقی نماند.

چمران در زنجان: اصل دشمنی استکبار با حکومت اسلامی است

مهدی چمران ظهر یکشنبه در ویژه‌برنامه حماسه نهم دی که با حضور باشکوه و گسترده اقشار مختلف مردم در صحن آستان مقدس امام‌زاده سید ابراهیم (ع) زنجان برگزار شد، با بیان اینکه همه ما به این مهم واقف هستیم که فتنه سال ۸۸ برای چه منظور راه‌اندازی شد و دشمن چه اهداف شومی را از جمله براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی اتخاذ کرده بود، افزود: در مقابل این فتنه، مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی، حماسه ۹ دی را در همان سال رقم زدند تا این روز در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار باشد.

وی با اشاره به اینکه توفیقاتی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه گذشته به دست آورده، همانند خاری در چشم دشمنان بوده و بدخواهان نظام به هیچ وجه تحمل این موفقیت‌ها و سربلندی را ندارند، ادامه داد: دشمنان از همان روزهای آغازین انقلاب به دنبال براندازی نهال نوپای انقلاب اسلامی بوده و با توطئه‌های مختلف قصد داشتند به اهداف شوم خود دست یابند که بعد از گذشت چهل سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، همه دسیسه‌ها نقش بر آب شده است.

دبیر ستاد حقوق بشر در بوشهر: «مرگ بر آمریکا» کمرنگ نمی‌شود/ دشمنان در جریان فتنه متحد شدند

محمد جواد لاریجانی صبح یکشنبه در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی در بوشهر اظهار داشت: روز نهم دی ماه سال ۸۸ روز فتح الفتوح بود چرا که در این روز یکی از توطئه های بزرگ که برعلیه ملت، انقلاب و مردم ایران اسلامی بود شکست خورد.

وی افزود: فتنه سال ۸۸ ماهیت تمام عیار یک کودتا بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران را داشت و اکنون که از آن واقعه گذشته است آنهایی که در داخل کارهای فراوانی برای دامن زدن به این فتنه کرده اند با بروز حقایق فهمیدند چه توطئه وسیعی علیه ایران توسط دشمنان نظام در حال شکل‌گیری بود.

دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: در این فتنه همه دشمنان نظام با هم متحد شدند و در داخل سوار بر موج منحرف شدند که جریان اصلاحات را به دست گرفتند این ترکیب برنامه ریزی خود را از ماه ها قبل آغاز و سرمایه‌گذاری بسیاری را برای راه‌اندازی انقلاب رنگین انجام دادند اما این توطئه با شکست روبرو شد.

سردار نقدی در اهواز: مردم ایران در فتنه ۸۸ به ولایت‌فقیه اقتدا کردند

محمدرضا نقدی پیش از ظهر امروز در اجتماع مردم اهواز به مناسبت نهم دی اظهار کرد: هزاران سال ملت آزاده ایران برای رهایی از چنگ شاهان جنایتکار قیام‌های پی در پی خود را انجام داد و هیچ‌گاه به نتیجه نرسید و همیشه با کشتار، سرکوب و جنایت شاهان، انقلاب‌ها و نهضت‌های بزرگ ایران سرکوب شدند اما ملت بزرگ ایران افتخار داشتند که پیروزی عظیمی را رقم زده و همه مبارزات قبلی را به نتیجه برسانند و مردم را برای همیشه از شر شاهان جنایتکار و جنایت‌پیشه نجات دهند.

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران گفت: فتنه ۸۸ توطئه ساده‌ای نبود، ملتی که قیام و مبارزه کرده بود و در طول مبارزه افراد نامداری در کنارش بودند و در جلوی آنها حرکت کرده بود و مردم آنها در مسیر خود دیده بود، ناگهان مسیر عوض کردند و مردم چشم باز کردند و ناگهان دیدند چند رئیس دولت، رئیس مجلس و مقامات قضایی در دوران مختلف از مسیر حرکت ملت یک‌باره با زاویه گرفتن خارج شده و آنها را به خروج از مسیر دعوت کردند.

نقدی با اشاره به اینکه مردم در جریان فتنه ۸۸ دنبال روی خواص منحرف نبودند، بیان کرد: آدم‌های سرشناس و افرادی که آنها را به اسم یاران امام می‌شناختیم، مسیر کج کرده و عده‌ای اسم و رسم دار راه خود را تغییر و همزمان تمام رسانه‌های دنیا راه آنها را تأیید کردند؛ رسانه‌های فراوانی در انگلیس و آمریکا، همزمان با فتنه ۸۸ با طراحی‌های قبلی راه‌اندازی شد تا فتنه محقق شود.

حجت‌الاسلام شیرازی در کرمان: فتنه مانع از پایبندی مردم به انقلاب نمی‌شود

حجت‌الاسلام شیرازی پیش از ظهر یکشنبه در جمع حاضران در گردهمایی گرامیداشت ۹ دی در حسینیه ثارالله کرمان گفت: تا پایان عمر پای ارزش‌های انقلاب و خط فکری امام خمینی (ره) ایستاده‌ایم و در راه شهدا گام برمی‌داریم؛ امروز این جمعیت به میدان آمده‌اند تا این پیام را به دنبال مخابره کنند.

وی ادامه داد: مردم کرمان هم امروز به میدان آمده‌اند تا به دنیای استکبار بگویند ما بصیر، بیدار و ایستاده در پای انقلاب و ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه قدس گفت: امروز ملت ایران با حضورشان در میدان به دشمنان گفتند که با راه‌اندازی فتنه نمی‌توانند مردم را از ادامه راه شهدا و انقلاب بازدارند.

جلیلی در خرم‌آباد: اعتراف آمریکا به شکست‌های متعدد در منطقه

سعید جلیلی صبح یکشنبه در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی در حسینیه ثارالله خرم‌آباد با بیان اینکه توفیق یافتم در این شهر حماسی و در جمع شما حضور پیدا کنیم، اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در قرآن کریم به ما یادآوری شده این است که در پی هر حرکت الهی و مبتنی بر حق شیاطین بیکار نمی‌نشیند.

وی با تأکید بر اینکه پیامبران بزرگ الهی هم هرگاه حرکتی را شروع می‌کردند شیاطین بیکار نمی‌نشستند و از همه توان خود برای مقابله با حرکت استفاده می‌کردند، افزود: از سوی پیامبران الهی حرکت‌های بزرگی شروع می‌شد و در مقابل هم شیاطین و مستکبران حرکت می‌کردند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران هم از این قاعده مستثنی نیست، گفت: ایران اسلامی وقتی حرکت بزرگی را شروع می‌کند و می‌خواهد حق‌طلبی را در دنیا صدا بزند، طبیعی است، کسانی که اهداف باطلی دارند نمی‌توانند چنین حرکتی را قبول کنند و مقابل آن می‌ایستند.

جلیلی با تأکید بر اینکه دشمنان هر آنچه از دستشان برآید انجام می‌دهند و در این ۴۰ سال انقلاب هم این را زیاد دیده‌ایم، افزود: دشمنان ما خودشان هم بیان می‌کنند که هر آنچه داشته‌اند به کار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه این‌ها تا جایی که توانستند از رژیم طاغوت، مخالفین انقلاب، صدام و ... حمایت کردند و فشارهای مختلفی را بر کشور تحمیل کردند و این اظهارات و اعترافات خود آن‌ها است، بیان داشت: آن‌ها با همه این حرکت و توانمندی که به کار گرفتند بیان می‌کنند که موفق نشده‌اند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه نتیجه انقلاب اسلامی ایران این شده که امروز بعد از ۴۰ سال آمریکا و ایادی آن باید از منطقه هم خارج شوند، گفت: امروز می‌گویند بیش از ۶ هزار میلیارد دلار تنها در عراق هزینه کردیم و نتیجه آن این شده که رئیس جمهور آمریکا باید شبانه و مخفیانه وارد کشور شود و کسی از او استقبال نکند و بعد از چند ساعت هم کشور را ترک کند و این وضعیت و اعترافی است که خود آن‌ها بیان می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در سپاه در شیراز: مردم در جریان فتنه ۸۸ گرفتار شبهه نشدند

حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی صبح یکشنبه در راهپیمایی بزرگ ۹ دی، تاکید کرد: حماسه ۹ دی تجلی بصیرت همراه با استقامت امت انقلابی در برابر هجمه دشمن و غلبه گفتمان مقاومت و روز یاس دشمنان انقلاب اسلامی و رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: ۹ دی برای همیشه زنده و یوم الله است زیرا به دلیل نوع واقعه آن روز مربوط به زمان مشخصی نیست و هرسال باید به آن توجه داشت.

حجت الاسلام حاجی صادقی افزود: تمامی فتنه ها تاکنون خنثی شد اما دشمنان در تدارک فتنه های دیگر هستند و فتنه دهه ۹۰ این است که با تهدید و فشارهای اقتصادی استقامت مردم را بشکنند.

مظفر در بیرجند: مهم‌ترین دستور کار اتاق‌های فکر بیگانه براندازی نظام ایران است

حسین مظفر صبح یکشنبه در مراسم بزرگداشت ۹ دی در بیرجند بیان کرد: انقلاب اسلامی پدیده‌ای بی‌نظیر در دنیای معاصر بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: امروزه آن‌چنان درخت انقلاب تنومند شده که ایران موجب خشم و غضب دشمن و سبب شگفتی دوستان انقلاب تبدیل‌شده است.

مظفر با اشاره به فتنه ۸۸ بیان کرد: افرادی فکر می‌کنند این فتنه به بهانه تقلب در انتخابات بوده اما با مرور بر روند فتنه و مطالعه دقیق بر آغاز و پایان آن، متوجه می‌شویم انتخابات یک بهانه بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در این فتنه اصل نظام نشانه بود، بیان کرد: این فتنه به بهانه انتخابات شروع شد ولی تغییر ماهیت داد و عکس رهبری پاره و احکام اسلامی به تمسخر گرفته شد.

مظفر با بیان اینکه در روز قدس در لب سیگار می‌کشیدند و با کفش به نماز ایستادند، افزود: کانون‌های فکری سراسر دنیا علیه انقلاب بسیج شده و تمام جاسوس خانه ها، اتاق‌های فکر و رسانه‌ها در ایجاد رعب با هم همکاری کردند.

وی با بیان اینکه تمام سفارت‌خانه‌ها تبدیل به مراکز جاسوسی شدند، اظهار کرد: مقامات آمریکایی و اسرائیلی گستاخانه علیه انقلاب صحبت و جنبش سبز را یاران خود معرفی کردند.

حاجی بابایی در قزوین: ملت آگاه ایران فتنه های آینده دشمنان را خنثی خواهد کرد

حمیدرضا حاجی‌ بابایی در تجمع ۹ دی ماه مردم قزوین که در خیابان شهدا برگزار شد، اظهار کرد: حماسه ۹ دی یوم الله است و نظام اسلامی برای حضور انقلابی و بصیرت بخش مردم آن را از ایام تاثیر گذار در انقلاب اسلامی می داند.

وی با بیان اینکه امروز بزرگترین حماسه ۹ دی حضور باشکوه مردم برای دفاع از انقلاب اسلامی است، افزود: انقلاب ما هدف بلندی داشت و بر همان اساس شروع شد و به پیروزی رسید.

حاجی بابایی تصریح کرد: ۹ دی اگر کالبد شکافی شود مشکلات ریشه یابی می شود، وقتی ۸۰ درصد مردم در انتخابات شرکت کردند تا به دنیا بگویند دیگر ما را تحریم نکنید و ۴۰ میلیون رای را ببینید اما از یک روزنه که همان شب برای آمریکا باز شد و کبریت فتنه روشن شد ودر جنگل افتاد، آتشی به قلب ملت ایران زده شد مانند آتش کربلا و جنگ صفین و دشمن از این روزنه استفاده و آشوب بپا کرد تا به انقلاب آسیب بزند.

صفار هرندی در رشت: رفتار قبیح فتنه‌گران دلیل حمایت دشمنان/ ایران قدرت منطقه است

محمدحسین صفار هرندی عضو تشخیص مصلحت نظام ظهر یکشنبه در مراسم سالروز حماسه ۹ دی با بیان اینکه رفتار قبیح فتنه گران سبب شد تا مورد حمایت دشمنان قرار گیرند، گفت: پیوند دشمن با فتنه گران پس از انتخابات تشدید شد و فتنه گران با حمایت منافقین سعی در متزلزل نمودن نظام جمهوری اسلامی داشتند.

وی با اشاره به اینکه دشمن توانایی مبارزه با نظام مقدس اسلامی در جنگ سخت را ندارد، تصریح‌کرد: دشمن به همین دلیل در تلاش است با مداخله در امور کشورمان، انقلاب اسلامی را با چالش روبرو کند.

مقدم فر در اراک: دشمن در تمام فتنه‌ها و توطئه‌ها علیه نظام اسلامی ناکام مانده است

حمیدرضا مقدم فر صبح یکشنبه در مراسم گرامیداشت حماسه نهم دی در مصلای بیت المقدس شهر اراک اظهار داشت: دشمنان در فتنه ۸۸ تمام ظرفیت خود را به کار گرفت، حتی از عوامل داخلی هم بهره بردند اما مردم با بصیرت و تکیه بر دین و خدا محوری بر حرکت آنان خط بطلان کشیدند.

مشاور فرهنگی و رسانه ای فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: حماسه ۹ دی برخلاف اصرار دشمنان بر تحریف و فراموش شدنش را باید هر ساله تکریم کرد و نیز مراقب باشیم تحریف نشود، چرا که حماسه ۹ دی عظمت دارد و اگر کسی بخواهد عظمت ۹دی را درک کند، لزوما باید بزرگی فتنه ۸۸ را بداند.

نائینی در ایلام: دشمنان در فتنه ۸۸ حذف رهبری انقلاب را هدف گرفته بودند

علی‌محمد نائینی روز یکشنبه در اجتماع مردم ایلام به‌منظور پاسداشت حماسه ۹ دی اظهار داشت: دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب حربه‌ها و شیوه‌های مختلفی را از ایجاد تفرقه میان قومیت‌ها در ابتدای انقلاب تا بروز جنگ تحمیلی ۸ ساله و همچنین تحریم‌های اقتصادی بکار گرفته تا مانع تداوم این نظام مردمی و الهی شوند.

وی با اشاره به توطئه دشمنان داخلی و خارجی در سال ۸۸ گفت: پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ فضایی تبلیغی مسمومی علیه کشور شکل‌گرفته بود تا نظام را با چالش روبرو کنند.

مشاور فرمانده سپاه اضافه کرد: دشمنان انتخابات را بهانه کردند و در اصل به دنبال سقوط نظام و حذف رهبری به‌عنوان ستون و خیمه انقلاب بودند ولی رهبری با تمام قوا در مقابل زورگویی دشمنان ایستادگی کردند و اجازه ندادند حق مردم ناحق شود.

نائینی گفت: عوامل داخلی استکبار نیز به بهانه تقلب در انتخابات کشور را به چالش جدی کشاندند و در شرایطی که تشخیص وضعیت برای مردم سخت بود چون یک‌طرف این ماجرا و دعوا افرادی از داخل نظام و همراهان امام در انقلاب بودند و این تردیدهایی را ایجاد کرد.

وی یادآور شد: این توطئه نیز با بصیرت مردم و هوشیاری نیروهای انقلابی خنثی شد و امروز کشورمان ۴۰ سالگی خود را در اوج اقتدار جشن خواهد گرفت.

معاون فرهنگی قوه قضائیه در یاسوج: حماسه ۹ دی روز عید غدیر انقلاب اسلامی است/ ۹ دی نماد وحدت

حجت‌الاسلام هادی صادقی ظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت ۹ دی در شهر یاسوج، افزود: امروز یکی از روزهای بزرگی است که می‌توان آن را نماد وحدت دانست.

صادقی با بیان اینکه در نهم دی‌ماه مردم ما اعلام کردند که از راه اسلام، خدا و رسول خدا دست برنمی‌دارند، ابراز داشت: مردم ما پیمان مجددی با ولایت و رهبر معظم انقلاب بستند.

وی با اشاره به اتفاقات سال ۸۸، عنوان داشت: عده‌ای آگاهانه و با برنامه و عده‌ای ناآگاهانه تلاش کردند که صف واحد مردم ما را درهم بشکنند.

صادقی افزود: این گروه‌ها تلاش کردند که با نفوذ خود، مردم و انقلاب ما را از درون تهی کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در یزد: شناخت جریان نفاق از جلوه‌های بصیرت است

حجت‌الاسلام ابوالقاسم دولابی پیش از ظهر امروز در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی در مسجد حظیره یزد با مروری بر حماسه ۹ دی و وقایع سال ۸۸ اظهار داشت: دستاورد مهم ۹ دی، بصیرت مردم ایران اسلامی است زیرا در چنین روزی مردم معنای واقعی بصیرت را درک و آن را اجرا کردند.

وی عنوان کرد: بصیرت به معنای تیزبینی و رسیدن به عمق حوادث است و ۹ دی نیز تجلی بصیرت مردم ایران بود.

وی خاطرنشان کرد: زمانی آمریکا به عنوان یکی از مدعیان قدرت، ایستاد و گفت که رئیس جمهور سوریه باید برود اما رهبری سخنی مخالف آن را مطرح کردند و اکنون می‌بینیم که آمریکا با شکست مفتضحانه در حال ترک این کشور است ضمن اینکه کشورهای عربی و نوکران آمریکا که سفارتخانه‌های خود را در سوریه تعطیل کرده بودند، دوباره در حال راه اندازی سفارتخانه های خود در این کشور شدند.

معاون قوه قضائیه در اردبیل: خباثت آمریکایی‌ها ثابت شده است

ابراهیم عزیزی پیش از ظهر یکشنبه در همایش بزرگداشت حماسه ۹ دی در استان اردبیل تصریح کرد: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با توجه به ماهیت استکبارستیز خود در مقابل تمامی کشورهای مستبد ایستاده و هرگز تن به خواسته دولتمردان خبیث آمریکا و دیگر ایادی شیطانی نخواهد داد.

وی افزود: تجربه نشان داده که دشمنان در هر زمانی قصد هجمه بر علیه کشورمان داشتند با شکستی سخت مواجه شده و تمامی اهداف و خواسته‌هایشان با شکست همراه گشته است.

تصاویری از برگزاری تجمع‌های گرامیداشت ۹ دی در سراسر کشور

امروز ملت ایران در تجمع‌های ۹ دی با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر فتنه‌گر» و «مرگ بر ضد ولایت فقیه» با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

