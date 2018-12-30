جنجال رسانه صهیونیست درباره یک شرکت هواپیمایی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت روزنامه جروزالیم پست در مطلبی فوری مدعی شد: پرواز شماره ۷۴۷ فارس قشم ایر که صبح امروز یکشنبه تهران را ترک کرده پیشتر متهم به انتقال تسلیحات به حزب الله لبنان شده بود.

بر اساس ادعای جروزالیم پست، این موضع پیشتر در گزارشی که در ماه سپتامبر توسط فاکس نیوز و بر اساس مدارک کشورهای غربی منتشر شده بود مشخص گردید. این هواپیما در ماه های جولای و آگوست پرواز هایی به دمشق و بیروت انجام داده است.

به نوشته این رسانه صهیونیستی، این هواپیما همچنین در تاریخ ۲۹ نوامبر پروازی را به بیروت و در تاریخ ۲۵ دسامبر نیز پروازی را به دمشق انجام داد.

این رسانه صهیونیستی هنوز جرئیات بیشتری را از این ادعای خود منتشر نکرده است.

رژیم صهیونیستی به شدت در تلاش است تا به هر نحو ممکن روابط سازنده میان ایران و کشورهای منطقه بویژه لبنان و سوریه را کاهش دهد و در این راه از انتشار دروغ و ذکر ادعاهای ثابت نشده ابایی ندارد.