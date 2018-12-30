به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور، ظهر یکشنبه در حکمی از سوی دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، آخوند عبدالحی میرزا علی، بهعنوان سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی و رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانههای عمومی استان گلستان منصوب شد.
علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، ضمن تقدیر از اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته در دوران مدیریت رضا قوانلو در اداره کل کتابخانههای عمومی استان گلستان، طی حکمی آخوند عبدالحی میرزا علی را به عنوان سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی و رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانههای عمومی استان گلستان، منصوب کرد.
در حکم دبیرکل نهاد آمده است:
جناب آقای آخوند عبدالحی میرزاعلی
با سلام
نظر به تجربیات و تعهدات جنابعالی در عرصه فرهنگی، به موجب این ابلاغ تا تعیین مدیرکل جدید به عنوان سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی و رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانههای عمومی استان گلستان تعیین میشوید.
امید است در سایه توجهات ذات باری عالی و بهرهمندی از همکاری و همدلی با مقامات محترم استان، اعضای محترم انجمنها و همکاران گرامی در تحقق اهداف و سیاستهای توسعه کمی و کیفی کتابخانههای عمومی کشور و اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.
و من الله توفیق
علیرضا مختارپور
دبیرکل
لازم به ذکر است رضا قوانلو از فروردین ۱۳۹۴ به عنوان مدیرکل کتابخانههای عمومی استان گلستان فعالیت داشته است. آخوند عبدالحی میرزا علی نیز از کارکنان باسابقه اداره کل کتابخانه های عمومی استان است و در کارنامه کاری وی امامت نماز جمعه اهل سنت آق قلا و سمت مشاور استاندار گلستان در امور اهل سنت به چشم می خورد.
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