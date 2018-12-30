به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نقدی پیش از ظهر امروز در اجتماع مردم اهواز به مناسبت نهم دی اظهار کرد: هزاران سال ملت آزاده ایران برای رهایی از چنگ شاهان جنایتکار قیامهای پی در پی خود را انجام داد و هیچگاه به نتیجه نرسید و همیشه با کشتار، سرکوب و جنایت شاهان، انقلابها و نهضتهای بزرگ ایران سرکوب شدند اما ملت بزرگ ایران افتخار داشتند که پیروزی عظیمی را رقم زده و همه مبارزات قبلی را به نتیجه برسانند و مردم را برای همیشه از شر شاهان جنایتکار و جنایتپیشه نجات دهند.
نقدی با اشاره به اینکه مردم با انقلاب اسلامی در حقیقت آزادی، استقلال و مردمسالاری دینی را برای ملت به ارمغان آوردند، تصریح کرد: آفرین به مردمی که ثابت کردند اگر امام راحل فرمودند که مردم ایران در عصر حاضر از مردم حجاز در عهد رسولالله (ص) و از مردم در عهد امیرالمؤمنین (ع) بالاتر هستند، قضاوت درستی در حق این ملت بود.
وی با تقدیر از ملتی که این پیروزی عظیم را ۴۰ سال نگه داشتهاند، ادامه داد: انقلابهای دنیا به ۴۰ سالگی نرسیدند و یا در همان اوایل شکلگیری سرکوب و یا در سالهای کوتاهی پس از پیروزی تحریف و از مسیر خارج شدند. قله همه انقلابهای تاریخ بشر انقلاب عظیم پیامبر عظیمالشأن اسلام است که مدت کوتاهی به دست افراد ضد اسلام و ضد خدا افتاده و فرزندان پیامبر را یکی پس از دیگری به شهادت رساندند.
معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران تاکید کرد: انقلاب و نهضتهای بزرگ به ۴۰ سالگی نرسید ولی انقلاب اسلامی ایران با صبر، استقامت و بصیرت ملت به ۴۰ سالگی رسیده است؛ انقلابی که بر خلاف انقلابهای دیگر که غالباً تکیهگاهی دارند ولی این انقلاب همزمان نه شرقی و نه غربی بود و علیه همه طاغوتهای عالم بپا خواست و از همه طرف مورد هجوم قرار گرفته و توطئههای بیپایان دشمنان در تمام این سالها ادامه داشت.
نقدی عنوان کرد: امروز در شرایطی به ۴۰ سالگی انقلاب میرسیم که ملت ایران سر سوزنی از ارزشهای خودش عبور نکرده و تمام معیارها، ملاکها و ارزشهای بنیادینی که امام راحل این انقلاب را بر آنها بنا نهاد در این انقلاب زنده است. مقام معظم رهبری با تمام دقت بدون یک سر مو عقبنشینی از مواضع امام بنیانگذار این انقلاب مسیر را تا پیروزیهای بزرگ ادامه میدهند؛ در میان توطئههای رنگارنگی که علیه ملت ایران در این ۴۰ سال برنامهریزی شد، توطئه فتنه ۸۸ یکی از پیچیدهترین آنها بود.
وی اضافه کرد: باید به ملت بصیر و شجاع ایران تبریک گفت که از فتنه ۸۸ سربلند و پیروز بیرون آمده و حماسه ۹ دی را حماسه مردمی، قیام و انقلاب حسینی را رقم زد.
فتنه توطئه سادهای نبود
معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران گفت: فتنه ۸۸ توطئه سادهای نبود، ملتی که قیام و مبارزه کرده بود و در طول مبارزه افراد نامداری در کنارش بودند و در جلوی آنها حرکت کرده بود و مردم آنها در مسیر خود دیده بود، ناگهان مسیر عوض کردند و مردم چشم باز کردند و ناگهان دیدند چند رئیس دولت، رئیس مجلس و مقامات قضایی در دوران مختلف از مسیر حرکت ملت یکباره با زاویه گرفتن خارج شده و آنها را به خروج از مسیر دعوت کردند.
نقدی با اشاره به اینکه مردم در جریان فتنه ۸۸ دنبال روی خواص منحرف نبودند، بیان کرد: آدمهای سرشناس و افرادی که آنها را به اسم یاران امام میشناختیم، مسیر کج کرده و عدهای اسم و رسم دار راه خود را تغییر و همزمان تمام رسانههای دنیا راه آنها را تأیید کردند؛ رسانههای فراوانی در انگلیس و آمریکا، همزمان با فتنه ۸۸ با طراحیهای قبلی راهاندازی شد تا فتنه محقق شود.
وی با اشاره به اینکه شاخص مردم برای تشخیص ولی امر و ولی فقیه است، گفت: این رسانهها با شایعات، دروغ و تزویر تلاش کردند که راه بد را تشویق و مردم را نسبت به آن ترغیب کنند؛ فضای غبارآلودی بود ولی ملت تشخیص داد و اعلام کرد که اگر همه بزرگان این انقلاب هم از مسیر جدا شوند ما فقط به یک بزرگ اقتدا میکنیم و آن هم کسی به غیر از ولی امر امام خامنهای نیست.
وی با تأکید بر اینکه قطعا چنین ملتی با این بصیرت از فتنه امروز هم عبور می کند، گفت: فتنه امروز دو تیغه از یک قیچی دارد که می خواهد راه این انقلاب و مردم را به چالش بکشد؛ یک تیغه از آن نفوذی ها با عواملشان هستند که در زندگی، معیشت و اقتصاد مردم کارشکنی می کنند تا آنها مأیوس شوند، این ها از اقتصاد مقاومتی هم جلوگیری می کنند تا مردم متصور شوند برای داشتن زندگی سعادتمند راهی جز تسلیم در برابر آمریکا نیست؛ تیغه دیگر هم جنگ روانی و رسانه ای گسترده ای است که دشمن به راه انداخته تا تصویری غلط از وضعیت کشور و انقلاب ارائه دهد.
نقدی اضافه کرد: تصویر واقعی انقلاب این هست که در ۴۰ سالگی با طراوت و قوت و همچون جوانی ۱۸ ساله با نشاط و سرعت در حال پیشروی است؛ تصویر واقعی یعنی قدرت انقلاب و کسب پیروزی های بسیار طی چند سال اخیر و تحمیل شکست به آمریکا است.
جلوگیری از ایجاد اسرائیل جدید
معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: انقلاب اسلامی و موج بیداری آن سوریه ای را که ۹۰ درصد و عراقی که ۷۰ درصد خاکش به اشغال تکفیری ها و تروریست های آمریکایی درآمده بود را پاکسازی کرد؛ بیداری انقلاب اسلامی از درست شدن یک اسرائیل دوم در کردستان عراق جلوگیری کرد و کودتای طراحی شده علیه یمن را شکست داد.
نقدی ادامه داد: بیداری انقلاب اسلامی توطئه ای که رژیم آل سعود علیه مردم لبنان تدارک دیده و با بردن نخست وزیر این کشور به سعودی و گروگان گیری او برای ۱۴ روز و تحت فشار قرار دادنش برای ایجاد جنگ مذهبی در لبنان شکست خورده و حزب الله از آن پیروز بیرون آمد و حمایت بخش اعظم مردم لبنان از مسیحی، شیعه و سنی را به دست آورد.
وی تاکید کرد: توطئه ای که آمریکایی ها برای اغتشاش در ایران صدها میلیون دلار از آل سعود به میدان آوردند؛ منافق، سلطنت طلب و تمام گروه های ضد انقلاب متعارض با هم را در یک قرارگاه گردآوردند و با کمک همه سازمان های جاسوسی که ایران را در دی ماه سال گذشته بهم بریزند نیز از سوی ملت بصیر ایران شکست خورد.
معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عنوان کرد: آمریکا اینقدر به کار خودش مطمئن بود که رئیس جمهورش همان روز اول اغتشاشات مقابل رسانه ها و تلویزیون اعلام کرد که قیام های ایران باید با قدرت ادامه پیدا کند و ما از آن حمایت می کنیم چون این حرکت و انقلاب پیروز می شود ولی در کمتر از یک هفته شکست خورد و رسوا شد.
نقدی تصریح کرد: مردم ایران در هر شهری که اغتشاش و آتش سوزی شده بود، صدها برابر جمعیت اغتشاش به میدان آمدند و از انقلاب خود دفاع کردند؛ بعد از آن شکست آمریکایی ها درصدد راه اندازی ناتوی عربی بودند که کشورهای خلیج فارس ائتلاف ضد ایرانی در منطقه داشته باشند ولی ظرف یک ماه نزدیک به جنگ بین قطر و عربستان پیش رفته بود ولی قطری که می خواستند به جنگ با ایران وادارند از کشور ایران تقاضای کمک کرد و ملت با سخاوت آب و غذا به آنجا رساندند تا در تحریم به آنها فشار نیاورد.
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای به چالش کشیدن مسیر انقلاب عنوان کرد: آنها به دنبال ترسیم تصویری هستند که ایران شکست خورده است و در مقابل خود آمریکا با وجودی که در طول این ۴۰ سال انقلاب هر روز قدم هایی به گذشته برداشته و شکست خورده را قهرمان جلوه دهند.
نقدی اظهار کرد: برخی ها می خواهند به مردم القا کنند که برای معیشت و زندگی بهتر راهی به غیر از تسلیم مقابل آمریکا ندارند ولی بدانند که ملت ایران می داند که مشکل اقتصادی پیش رو ساده ترین مشکل پیش روی انقلاب بوده است چون در تمام چالش ها و مشکلات این ۴۰ ساله دستان دشمن پر ولی ایران با دستان خالی با دشمنان مقابله کرده ولی الآن برای اقتصاد دستمان پر است.
وی با اشاره به اینکه شاخص مردم برای تشخیص ولی امر و ولی فقیه است، گفت: این رسانهها با شایعات، دروغ و تزویر تلاش کردند که راه بد را تشویق و مردم را نسبت به آن ترغیب کنند؛ فضای غبارآلودی بود ولی ملت تشخیص داد و اعلام کرد که اگر همه بزرگان این انقلاب هم از مسیر جدا شوند ما فقط به یک بزرگ اقتدا میکنیم و آن هم کسی به غیر از ولی امر امام خامنهای نیست.
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