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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۲۶

فرمانده پلیس راه شمال استان کرمان:

انحراف اتوبوس مسیر «تهران-کرمان» با ۲۸ سرنشین/یک نفر مصدوم شد

انحراف اتوبوس مسیر «تهران-کرمان» با ۲۸ سرنشین/یک نفر مصدوم شد

کرمان - فرمانده پلیس راه استان کرمان از انحراف یک دستگاه اتوبوس مسیر «تهران-کرمان» با ۲۸ سرنشین در جاده رفسنجان به انار خبر داد و گفت: در این حادثه رانندگی یک نفر مصدوم شد.

سرهنگ یوسف نخفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در ساعت دو و ۳۰ دقیقه بامداد امروز سانحه رانندگی به مرکز فرماندهی پلیس راه کرمان گزارش شد، اظهار کرد: بر اثر انحراف یک دستگاه اتوبوس از مسیر اصلی خود یک نفر از ۲۸ سرنشین این اتوبوس مصدوم شد.

وی علت این سانحه را عدم توجه به جلو، خستگی و خواب آلودگی راننده اتوبوس اعلام کرد.

نخعی با بیان اینکه این اتوبوس از مسیر تهران به کرمان و به مقصد جیرفت در حرکت بوده است، افزود: به دلیل سردی و تاریکی هوا هر ۲۸ سرنشین این اتوبوس با خودرو اورژانس انتقال داده شدند .

وی تاکید کرد: این حادثه یک مصدوم داشته است ولی به دلیل سردی هوا همه سرنشینان با اورژانس انتقال داده شدند.

کد مطلب 4499322

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