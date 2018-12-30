انحراف اتوبوس مسیر «تهران-کرمان» با ۲۸ سرنشین/یک نفر مصدوم شد

سرهنگ یوسف نخفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در ساعت دو و ۳۰ دقیقه بامداد امروز سانحه رانندگی به مرکز فرماندهی پلیس راه کرمان گزارش شد، اظهار کرد: بر اثر انحراف یک دستگاه اتوبوس از مسیر اصلی خود یک نفر از ۲۸ سرنشین این اتوبوس مصدوم شد.

وی علت این سانحه را عدم توجه به جلو، خستگی و خواب آلودگی راننده اتوبوس اعلام کرد.

نخعی با بیان اینکه این اتوبوس از مسیر تهران به کرمان و به مقصد جیرفت در حرکت بوده است، افزود: به دلیل سردی و تاریکی هوا هر ۲۸ سرنشین این اتوبوس با خودرو اورژانس انتقال داده شدند .

وی تاکید کرد: این حادثه یک مصدوم داشته است ولی به دلیل سردی هوا همه سرنشینان با اورژانس انتقال داده شدند.