همیشه باید آماده مواجهه با فتنه دشمن باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید کاظم طباطبایی ظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت ۹ دی در محل امامزاده سید حمزه کاشمر اظهار کرد: در برخورد با حوادث بصیرت بسیار مهم است وبصیرت داشتن یعنی تدبر کردن، درست نگاه کردن و درست سنجیدنِ حوادث به هنگام مواجهه با آنها و پرهیز از نگاه های عامیانه و سطحی است و امروز امت اسلامی بیش از هر زمان دیگری به بصیرت نیاز دارد.

وی افزود: انقلاب اسلامی با قیام و حرکت در برابر سردمداران زر و زور و پسماندگان رژیم طاغوت در داخل و کسانی که در خارج آنها را تحریک کردند جبهه عظیمی برپایه نهضت الهی و قیام خونین حسینی و عاشورایی تشکیل داد.

امام جمعه کاشمر ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران سلسله جنبان یک حرکت جهانی است و امروز برای دوست و دشمن ثابت شده که انقلاب اسلامی ایران جهان را بیدار و حرکتی در مردم خفته عالم ایجاد کرده است و منشاء تمامی بیداریها در جهان انقلاب اسلامی است و کشورهای عربی و مسلمان و ملت های تحت ستم آنچنان در برابر استکبار مقاومت کردند که دشمن را به زانو درآورده و لطمه بزرگی به استکبار وارد کردند.

وی با تأکید براینکه بایدباور کنیم دشمن دست بردارنیست لذا بر اساس همین تفکر باید همیشه آماده مواجهه با فتنه دشمن باشیم و با بصیرت رفتار کنیم تصریح کرد: باید ملت در برابر فتنه ها و دسیسه ها و دشمنی ها آمادگی داشته باشند و باید به خوبی توجه داشته باشیم که مسیر خدا، مسیری که ال سعود و داعش و منافقین و اسرائیل و استکبار و کسانی که قدم روی خون شهدا می گذارند نیست.

طباطبایی اظهار داشت: استکبار از همه روش ها و برنامه ها برای ضربه زدن و یا شکست انقلاب استفاده کرده و دست بردارنیست لذا ضرورت دارد با بصیرت رفتار کرده و فریب دشمن و توطئه هایش را نخوریم.

وی گفت: قرآن وعده پیروزی به جبهه حق داده و در تاریخ تشیع از فتنه گری ها وشبهه افکنی ها خاطرات تلخی هست لذا نباید عبرت ها را نادیده بگیریم و اگر شبهه برطرف نشود منجر به فتنه می شوداز این رو باید بصیرت دینی را بالا برد.

امام جمعه کاشمر تصریح کرد: ملت اگر بصیرت پیدا کند به هیچ عنوان دست از رهبری و ولایت و خدا و پیامبر بر نمی دارد و این سامری مسلک ها نمی توانند آنها را گول بزنند و با معرکه گیری خود آنان را گمراه کنند.

وی بیان کرد: در فتنه ۸۸ معرکه ای از جنبش گوساله سامری به وجود آورد و چند نفر هوچی گر در خیابانهای تهران گروه زیادی را دنبال خود را انداختند اما حماسه نهم دی ماه باعنصر بصیرت و اطاعت از رهبری و امام فتنه سامری مسلکان را خنثی کرد.