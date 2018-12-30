۹ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۴۶

امام جمعه کاشمر:

همیشه باید آماده مواجهه با فتنه دشمن باشیم

کاشمر- امام جمعه کاشمر گفت:بایدباور کنیم دشمن دست بردارنیست لذا بر اساس همین تفکر  باید همیشه آماده مواجهه با فتنه دشمن باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید کاظم طباطبایی ظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت ۹ دی در محل امامزاده سید حمزه کاشمر اظهار کرد: در برخورد با حوادث بصیرت بسیار مهم است وبصیرت داشتن یعنی تدبر کردن، درست نگاه کردن و درست سنجیدنِ حوادث به هنگام مواجهه با آنها و پرهیز از نگاه های عامیانه و سطحی است و امروز امت اسلامی بیش از هر زمان دیگری به بصیرت نیاز دارد.

وی افزود: انقلاب اسلامی با قیام و حرکت در برابر سردمداران زر و زور و پسماندگان رژیم طاغوت در داخل و کسانی که در خارج آنها را تحریک کردند جبهه عظیمی برپایه نهضت الهی و قیام خونین حسینی و عاشورایی تشکیل داد.

امام جمعه کاشمر ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران سلسله جنبان یک حرکت جهانی است و امروز برای دوست و دشمن ثابت شده که انقلاب اسلامی ایران جهان را بیدار و حرکتی در مردم خفته عالم ایجاد کرده است و منشاء تمامی بیداریها در جهان انقلاب اسلامی است و کشورهای عربی و مسلمان و ملت های تحت ستم آنچنان در برابر استکبار مقاومت کردند که دشمن را به زانو درآورده و لطمه بزرگی به استکبار وارد کردند.

وی با تأکید براینکه بایدباور کنیم دشمن دست بردارنیست لذا بر اساس همین تفکر  باید همیشه آماده مواجهه با فتنه دشمن باشیم و با بصیرت رفتار کنیم تصریح کرد: باید ملت در برابر فتنه ها و دسیسه ها و دشمنی ها آمادگی داشته باشند و باید به خوبی توجه داشته باشیم که مسیر خدا، مسیری که ال سعود و داعش و منافقین و اسرائیل و استکبار و کسانی که قدم روی خون شهدا می گذارند نیست.

طباطبایی اظهار داشت: استکبار از همه روش ها و برنامه ها برای ضربه زدن و یا شکست انقلاب استفاده کرده و دست بردارنیست لذا ضرورت دارد با بصیرت رفتار کرده و فریب دشمن و توطئه هایش را نخوریم.

وی گفت: قرآن وعده پیروزی به جبهه حق داده و در تاریخ تشیع از فتنه گری ها وشبهه افکنی ها خاطرات تلخی هست لذا نباید عبرت ها را نادیده بگیریم و اگر شبهه برطرف نشود منجر به فتنه می شوداز این رو باید بصیرت دینی را بالا برد.

امام جمعه کاشمر تصریح کرد: ملت اگر بصیرت پیدا کند به هیچ عنوان دست از رهبری و ولایت و خدا و پیامبر بر نمی دارد و این سامری مسلک ها نمی توانند آنها را گول بزنند و با معرکه گیری خود آنان را گمراه کنند.

وی بیان کرد: در فتنه ۸۸ معرکه ای از جنبش گوساله سامری به وجود آورد و چند نفر هوچی گر در خیابانهای تهران گروه زیادی را دنبال خود را انداختند اما حماسه نهم دی ماه باعنصر بصیرت و اطاعت از رهبری و امام فتنه سامری مسلکان را خنثی کرد.

