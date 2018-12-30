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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۲۳

پیش از ظهر یکشنبه رخ داد؛

انفجار گاز یک واحد مسکونی در «گلندوئک»/یک نفر مصدوم شد

انفجار گاز یک واحد مسکونی در «گلندوئک»/یک نفر مصدوم شد

شمیرانات- یک واحد مسکونی به دلیل نشت گاز در « گلندوئک» دچار انفجار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه یک واحد مسکونی به دلیل نشت گاز در « گلندوئک» دچار انفجار شد.

رییس آتش نشانی شهرداری لواسان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: یک منزل مسکونی به دلیل احتمالی نشت گاز و زدن کلید برق دچار انفجار شد و درب خانه به طور کلی از جا کنده شد.

مومجی اضافه کرد: آتش نشانان لواسان به محض اطلاع از حادثه در محل حاضر شده و اقدام به اطفا حریق کردند و اکنون آتش به طور کلی خاموش شده و در حال لکه گیری و بررسی کارشناسی علت حادثه هستیم.

وی افزود: در این حادثه متاسفانه یک دختر خانم دچار سوختگی و مصدومیت شد.

کد مطلب 4499325

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