انفجار گاز یک واحد مسکونی در «گلندوئک»/یک نفر مصدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه یک واحد مسکونی به دلیل نشت گاز در « گلندوئک» دچار انفجار شد.

رییس آتش نشانی شهرداری لواسان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: یک منزل مسکونی به دلیل احتمالی نشت گاز و زدن کلید برق دچار انفجار شد و درب خانه به طور کلی از جا کنده شد.

مومجی اضافه کرد: آتش نشانان لواسان به محض اطلاع از حادثه در محل حاضر شده و اقدام به اطفا حریق کردند و اکنون آتش به طور کلی خاموش شده و در حال لکه گیری و بررسی کارشناسی علت حادثه هستیم.

وی افزود: در این حادثه متاسفانه یک دختر خانم دچار سوختگی و مصدومیت شد.