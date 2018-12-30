۹ دی سندی ماندگار از پایبندی مردم به انقلاب اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی پیش از ظهر یکشنبه با حضور اقشار مختلف مردم و انقلابیون شهرستان نهاوند برگزار شد.
حجتالاسلام حسن نوروزی در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی شهرستان نهاوند با اشاره به حوادث و فتنههای پیرامون انقلاب اسلامی، گفت: ایران اسلامی همواره از بدو انقلاب موردتهاجم دشمنان قرار داشته به طوری که روزی با اختلافهای قومیتی در جغرافیای ایران اسلامی، روزی با جنگ تحمیلی، روزی با ترور و امروز هم با جنگ نرم و نفوذ روبرو است و باید در برابر این توطئه افکنی ها مقاومت و ایستادگی کرد.
وی با اشاره به اینکه دشمنان ایران اسلامی در اوایل انقلاب انتظار از بین رفتن انقلاب را داشتند، گفت:مردم ایران اسلامی همواره دشمنان را ناامید کرده اند و ۹ دی سندی ماندگار از پایبندی مردم به انقلاب اسلامی است.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آمریکاییها و دشمنان انقلاب در فتنه ۸۸ همه ابزارها و تشکیلات خود را برای شعلهورتر کردن آتش فتنه پایکار آوردند.
نماینده رباطکریم در مجلس شورای اسلامی افزود: انگلیسیها و سفارت این کشور در فتنه ۸۸ بسیار فعال بود و توطئه میکردند و ابزارهای رسانهای آنها نیز در خدمت فتنه گران بود.
حجتالاسلام نوروزی ادامه داد: متأسفانه در داخل نیز عدهای با شعار تقلب در انتخابات در زمین دشمن بازی کردند و کشور را به آشوب کشاندند.
وی اظهار کرد: دشمنان در آن ایام فتنه و کارهای زیادی کردند و باعث تفرقه و ناامنی شدند و حتی نهادهای انقلابی و ولایت را تخریب کرده و به مقدسات توهین کردند.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان بابیان اینکه دشمن میخواهد ایران را از حیات ساقط کند، گفت: آمریکا و اروپا همچنان خیانت میکنند و این مسئله بر کسی پوشیده نیست.
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