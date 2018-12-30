زنجان در اجرای طرح آبیاری نوین رتبه چهارم را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری ظهر یکشنبه در جلسه شورای اطلاع‌رسانی، به ضریب مکانیزاسیون در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در استان زنجان طی سال‌های اخیر اعتبارات تجهیز شبکه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی دیده‌ شده و این طرح از طرح‌هایی است که توسط سازمان به جد دنبال می‌شود.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ضریب مکانیزاسیون در استان زنجان ۱.۸۲ اسب بخار در هکتار است و رتبه دوم را در کشور داریم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: در چهار سال گذشته بالغ‌بر هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال از محل تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون برای خرید انواع ادوات و تراکتور خریداری شده و از سال ۹۲ تا سال ۹۶ بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ دستگاه تراکتور، ۱۱۰ دستگاه کمباین و ۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع ادوات کشاورزی و دنباله بند خریداری‌شده است.

جعفری افزود: طی امسال نیز ضریب مکانیزاسیون به ۱.۹ اسب بخار در هکتار افزایش پیدا کرده است و بیش از هزار و ۵۰ دستگاه تراکتور، ۵ دستگاه کمباین و ۴۵۰ دستگاه انواع ادوات کشاورزی و دنباله بند خریداری‌ شده است.

وی به آبیاری تحت‌فشار در استان زنجان اشاره کرد و گفت: این طرح در استان با استقبال خوب کشاورزان همراه است و اولویت مهم این سازمان اجرای طرح آبیاری تحت‌فشار است و توجه به امر مهم طرح آبیاری تحت‌فشار باعث صرفه‌جویی در آب می‌شود. این استان پارسال جایگاه چهارم را در سامانه نوین آبیاری در کشور را به خود اختصاص داده است.

جعفری بابیان اینکه طرح آبیاری تحت‌فشار هم از برنامه‌های مهم سازمان جهاد کشاورزی است، گفت: امسال هزار و ۸۶۰ هکتار آبیاری تحت‌فشار در استان در دست اجرا است و استان زنجان در توسعه سامانه‌های نوین آبیاری رتبه چهارم در کشور را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: اجرای طرح آبیاری تحت‌فشار در استان زنجان رشد دارد و با استقبال خوب کشاورزان همراه است.