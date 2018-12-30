به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، سراج الدین عارف نیا، در جلسه مدیران شبکه و رؤسای مراکز بهداشت شهرستان ها که در مرکز بهداشت استان برگزار شد، اظهار کرد: ۱۴ پروژه مداخلات ارتقاء سلامت در گلستان اجرا می‌شود.

وی ضمن اعلام تدوین ۱۴ پروژه، بر اهمیت مداخلات ارتقاء سلامت به عنوان لازمه تغییر در وضعیت سلامت اجتماعی مردم تأکید کرد و گفت: تحلیل وضعیت موجود مسائل سازمانی، اجتماعی و بررسی مداخلاتی که تاکنون اجرا شده پیش نیاز این پروژه ها است تا بتوان سندی را جهت طراحی مداخلات در شهرستان ها تدوین کرد.

همچنین عارف نیا هدف برگزاری جلسه را ایجاد تفاهم و هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در نگارش و اجرای برنامه جامع بیان کرد و افزود: لازم است مدیران با جدیت در برنامه وارد شوند و با رعایت نظم و قانون، نگاه سازمانی و سیستمیک همه مسائل و مشکلات را ببینند.

در ادامه جلسه رئیس گروه آموزش سلامت استان گلستان کلیاتی از نحوه طراحی مداخلات و گام های آن را بیان کرد و پس از آن برخی از مدیران خلاصه ای از گزارش طراحی مداخلات شهرستان خود را در خصوص موضوعات مختلف تب مالت، دخانیات، سزارین، بیماری های قلبی عروقی، الگوی غذایی و غیره بیان کردند.

در پایان جلسه عارف نیا بر لزوم بررسی اطلاعات ثبت شده، انجام راستی آزمایی، اصلاح آمارهای ثبت شده به عنوان مداخله ارتقاء فرایند و برخورد با موارد ثبت صوری توسط مدیران تأکید کرد.