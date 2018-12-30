حماسه ۹ دی بیانگر ولایت مداری مردم ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی در حاشیه اجتماع مردم قزوین در سالروز حماسه ۹ دی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مردم ایران در برهه‌های مختلف تاریخ همواره نشان داده‌اند پای نظام و انقلاب ایستاده اند و حماسه ۹ دی نیز نماد و تبلوری از این حضور مردمی است و انقلاب اسلامی در تمامی این سال‌ها جایگاه اصلی خود را در دل و قلب مردم قرار داده است.

دادستان مرکز استان تاکید کرد: حماسه ۹ دی برگ زرینی در دفتر تاریخ این ملت بصیر است و حضور به‌یادماندنی و توأم با بصیرت و هوشیاری مردم، همه توطئه های دشمنان را خنثی کرد.

قاسمی خاطرنشان کرد: پیام حماسه ۹ دی برای دوستان انقلاب ایستادگی پای آرمان ها و خواسته های خود بود و به دشمنان داخلی و خارجی انقلاب اثبات کرد که هرموقع پای دین، امام حسین(ع)، انقلاب و نظام در میان باشد ملت ایران از آن کوتاه نخواهند آمد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: کارنامه ۴۰ ساله انقلاب نشان می دهد که دشمن لحظه‌ای از دشمنی دست برنخواهد داشت و انواع توطئه‌ها را از ابتدای انقلاب به طرق مختلف دنبال کرده، اما بصیرت مردم هوشیار و درایت رهبر فرزانه انقلاب مانع از این شده که به نتیجه برسند.

قاسمی در پایان افزود: امروز بیانگر این است که ملت ایران نه تنها در عهدی که با انقلاب، نظام و رهبری خود بسته‌ اند مصمم‌تر و استوارتر هستند، بلکه به جهانیان نشان دادند که عهدی که با اسلام و انقلاب بسته‌اند هرگز گسستنی نبوده و نخواهد بود.